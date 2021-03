Italiassa löydettiin liki 30 miljoonaa rokoteannosta, mitä niille tapahtuu? Kirjeenvaihtaja: Italia vaiennut asiasta

Asialista on pitkä: Pöydällä ovat muun muassa Euroopan ja Yhdysvaltain väliset suhteet sekä Eurooppaa kurittanut koronapandemia .

Kirjeenvaihtajamme Heikki Piuholan mukaan Italia on pitänyt hiljaiseloa mystisen rokotelastin suhteen.

– Nämä rokotteet ovat puoliksi menossa Covax-rokotusohjelman maihin, eli maailman köyhimmille maille, ja ainakin puolet olisi menossa EU:lle, Piuhola kertoi. Piuholan mukaan on edelleen epäselvää, milloin tai miten rokotteet liikahtavat Italiasta eteenpäin.

EU kaukana Britannian rokotustahdista

Piuholan mukaan yksi mahdollinen ehto on myös se, että eri maiden koronarokotustilanne otetaan huomioon.

– Tässä asiassa esimerkiksi Euroopan unioni on pitkällä takamatkalla verrattuna Britanniaan, jossa ensimmäinen rokoteannos on annettu 29 miljoonalle britille. Rokotusaste on jo yli 50 prosenttia, Piuhola kertaa.