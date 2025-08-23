Menendezin veljekset pysyvät kaltereiden takana

Yhdysvalloissa vanhempiensa murhasta 1990-luvulla tuomitut Lyle ja Erik Menendez eivät pääse ehdonalaiseen vapauteen.
Oikeuslaitos hylkäsi veljesten anomukset torstaina ja perjantaina.
Veljekset tuomittiin aiemmin elinkautiseen vankeuteen. Toukokuussa rangaistusta lievennettiin vähintään 50 vuoden tuomioksi.
Koska Menendezit tekivät rikoksensa alle 26-vuotiaina, Kalifornian lainsäädäntö mahdollistaa sen, että he pystyivät nyt anomaan pääsyä ehdonalaiseen vapauteen.