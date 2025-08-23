Menendezin veljekset pysyvät kaltereiden takana

Hirviöveljekset
Veljekset tuomittiin vanhempiensa murhasta yli kolmevuosikymmentä sitten.
Julkaistu 32 minuuttia sitten

STT – MTV UUTISET

Yhdysvalloissa vanhempiensa murhasta 1990-luvulla tuomitut Lyle ja Erik Menendez eivät pääse ehdonalaiseen vapauteen. 

Oikeuslaitos hylkäsi veljesten anomukset torstaina ja perjantaina.

Veljekset tuomittiin aiemmin elinkautiseen vankeuteen. Toukokuussa rangaistusta lievennettiin vähintään 50 vuoden tuomioksi.

Lue myös: Menendezin veljekset saattavat päästä ehdonalaiseen vapauteen

Koska Menendezit tekivät rikoksensa alle 26-vuotiaina, Kalifornian lainsäädäntö mahdollistaa sen, että he pystyivät nyt anomaan pääsyä ehdonalaiseen vapauteen.

Lisää aiheesta:

Vanhempiensa murhasta tuomitulta Erik Menendeziltä evättiin pääsy ehdonalaiseenElinkautista istuneille Menendezin murhaajaveljeksille uusi tuomioVanhempiensa murhasta tuomitut Menendezin veljekset saattavat päästä ehdonalaiseen: "Se, mitä he tekivät, oli kauheaa"Kohutussa Menendezin veljesten murhajutussa uusi käänneKahta El Chapon poikaa syytetään huumerikoksistaHirviöveljekset saivat tahtonsa läpi: Vanhempansa murhanneet Menendezit pääsevät samaan vankilaan – puhkesivat kyyneliin
Ulkomaat

Tuoreimmat aiheesta

Ulkomaat