Rokotusten hitaus turhauttaa eri puolilla Eurooppaa – pandemiaväsymys painaa ympäri mannerta

Viime päivien eurooppalaisen rokotekeskustelun voisi tiivistää toteamukseen siitä, että ruoho vaikuttaa aina olevan vihreämpää aidan toisella puolen. Monessa EU-maassa on käyty kiivasta debattia, miksi koronarokotukset ovat lähteneet kankeasti käyntiin, onko valittu strategia ollut oikea ja onko naapurissa asia hoidettu kenties paremmin.

Paljon kritiikkiä on kohdistunut Euroopan komissioon, jonka johdolla yhteishankinnat koronarokotteista on tehty.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on vastannut arvosteluun lähinnä todeten, että EU on valinnut oikean strategian kokoamalla rokotevalikoimaansa eri valmistajien rokotteita. Kun hankintasopimuksia neuvoteltiin viime vuonna, tiedossa ei ollut, mikä rokote valmistuisi nopeimmin.

EU on hyväksynyt myös Modernan rokotteen. Euroopan lääkevirasto on arvioinut, että AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston kehittämä koronarokote saatetaan hyväksyä vielä tämän kuun aikana.

Yhteensä EU on tilannut jäsenmailleen 2,3 miljardia rokoteannosta, jotka tulevat kuudelta eri valmistajalta. Hankintasopimusten yksityiskohdat eivät ole julkisia, mikä on osaltaan tuonut hämmennystä julkiseen keskusteluun.

Komissio väistellyt kysymystä Saksan sooloilusta

Oma haaransa rokotekeskustelussa on koskenut Saksan toimia, sillä maa on hankkinut 30 miljoonaa lisäannosta suoraan Biontechiltä ja Pfizerilta sekä 20 miljoonaa Curevacilta. Uutistoimisto AFP:n mukaan Saksa myös neuvottelee lisäannoksista Modernan kanssa.

Saksa on edennyt rokotuksissa muihin EU-maihin verrattuna melko joutuisasti, mutta maassa on silti tuskastuttu hitauteen ja syyttävä sormi on osoittanut EU-komissioon.