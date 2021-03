EU:ssa on pyritty turvaamaan rokotteiden saatavuutta tarkkailemalla niiden vientiä. EU-komissio kertoi keskiviikkona väliaikaisista tiukennuksista koronarokotteiden vientiin unionin ulkopuolelle.

Marin kertoi EU-johtajien todenneen yhdessä, että vientilupamenettely on ollut tarpeellinen läpinäkyvyyden vuoksi, mutta tiukemman linjan kanssa on oltava tarkkana, jotta mahdollisilla rajoituksilla ei viivästytetä rokotteiden valmistusta.

Pöydässä tuoreet toimitusluvut

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkisti kokouksen alkupuolella tuoreita rokotelukuja. Niiden mukaan EU-maihin on tähän mennessä toimitettu noin 88 miljoonaa koronarokoteannosta ja niistä noin 62 miljoonaa annosta on annettu rokotettaville.

Joulukuun alusta alkaen tarkasteltuna EU:n alueella valmistettuja koronarokotteita on viety maailmalle 77 miljoonaa annosta. Summa on siis lähes yhtä suuri kuin mitä EU-maihin on tähän mennessä toimitettu.