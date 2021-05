EU odottaa Yhdysvalloilta linjausta koronapatenteista – paavikin ilmaisi tukensa patenteista luopumiselle

– Olemme valmiita keskustelemaan tästä asiasta heti kun pöydälle saadaan konkreettinen esitys, Michel sanoi.

Michel huomautti, ettei EU:ssa uskota rokotepatenteista luopumisen olevan ihmeratkaisu maailman koronatilanteeseen.

Michelin mukaan EU:ssa on yleinen näkemys, että nopein tapa laajentaa rokotteiden maailmanlaajuista jakelua on viennin kasvattaminen. EU kannustaa kaikkia osapuolia helpottamaan rokoteannosten vientiä, hän sanoi.

Toisin kuin EU, Yhdysvallat ei ole antanut viedä rokotteita, muun muassa koska valmistajien kanssa solmitut sopimukset estävät sen. EU:n vienti on tähän mennessä noussut noin 200 miljoonaan annokseen.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi, että patenttikysymys ei ole kiireisin asia.

– Kiireellisintä on tuottaa enemmän ja lisätä solidaarisuutta, Macron sanoi.

Saksa, jolla on vahva kotimainen lääketeollisuus, on suhtautunut patenteista luopumiseen hyvin nihkeästi. EU:ssa on herännyt huolta, että Yhdysvaltojen patenttialoite saa unionin näyttämään kitsaalta, jos se ei lähde hankkeeseen mukaan.

Paavikin kannattaa

EU:n oma rokotehankinta alkaa olla jo varsin turvattu. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tviittasi Portosta, että komissio on tehnyt yhteensä 900 miljoonan annoksen lisätilauksen Pfizerin ja Biontechin rokotteesta.

Rokotekysymys on esillä Portossa EU-huippukokouksessa, joka on aloittanut toisen päivän istuntonsa. Kyseessä on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun EU-johtajat tapaavat toisensa fyysisesti.

Johtajilla on tänään myös virtuaalitapaaminen Intian pääministerin Narendra Modin kanssa. Intian koronatilanne on ryöstäytynyt erittäin pahaksi. Maan viranomaiset kertoivat lauantaina, että edeltävän vuorokauden aikana maassa kirjattiin lähes 4 200 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kyseessä on suurin päiväkohtainen luku pandemian aikana.

Keskusteluun rokotteista liittyi myös paavi Franciscus, joka lauantaina antoi tukensa patenteista luopumiselle. Paavi otti asiaan kantaa videoviestissä sunnuntain vastaisena yönä esitettävään Vax Live -konserttiin, jossa vaadittiin nopeampaa ja laajempaa jakelua rokotteille.

Paavi tuomitsi viestissään "individualismin viruksen, joka tekee meidät välinpitämättömiksi muiden kärsimyksille".