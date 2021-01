EU syytösten kohteena koronarokotehankinnoista – komissio puolustautuu: Rokotteita ostettu niin paljon kuin oli mahdollista

EU-komissio on johtanut neuvotteluja koronarokotteiden hankinnasta, mutta varsinaisessa jakelussa sillä ei ole suurta vastuuta, koska rokotteet kulkevat suoraan valmistajilta jäsenmaihin.

Gallianin tietoon on tullut vain pari–kolme melko pientä ongelmatapausta kuljetuksissa.

– Kyse on ollut siitä, että toimitus on tullut yhtä päivää ennen tai päivän myöhässä suunnitellusta. Näitä tapauksia lukuun ottamatta olemme kuulleet, että kuljetukset rullaavat, Galliani kommentoi.

Koronarokotekuljetusten pullonkauloista on kuitenkin käyty viime päivinä paljon keskustelua EU-maissa. Ensimmäisenä myyntiluvan EU:ssa sai Biontechin ja Pfizerin koronarokote, jonka kuljettaminen ja säilyttäminen vaativat omat järjestelynsä, sillä rokote on pidettävä erittäin kylmässä lämpötilassa.

Marin haluaa vauhtia jakeluun

Rokotejakelun vauhdittamista on vaatinut muun muassa pääministeri Sanna Marin (sd.), joka lähetti eilen kirjeen EU-komission puheenjohtajalle Ursula von der Leyenille. Kirjeessään Marin kehotti komissiota hoputtamaan rokotevalmistajia, jotta rokotteiden jakeluun tulisi enemmän vauhtia.

EU-parlamentin kuulemisessa Galliani kertoi ymmärtävänsä rokotteita odottavien kärsimättömyyttä, sillä kaikki haluaisivat päästä pandemiasta eroon mahdollisimman pian. Hän vakuutti, ettei rokotteiden toimitus jää kiinni ainakaan ostoista, sillä EU:n on ostanut kaikki rokoteannokset, jotka sen on ollut mahdollista ostaa.Tähän mennessä EU tilannut jäsenmailleen 2,3 miljardia rokoteannosta, jotka tulevat kuudelta eri valmistajalta.

Galliani korosti, että rokotevalmistajat on valittu tieteellisin perustein yhteistyössä EU-maiden kanssa ja huomiota kiinnitettiin myös valmistajien tuotantomahdollisuuksiin.

Pääneuvottelija ei ole nähnyt rinnakkaisia sopimuksia

Hämmennystä on herättänyt se, että Saksa on hankkinut kansallisesti lisäannoksia koronarokotteista. Uutistoimisto AFP:n mukaan Saksa on tilannut kansallisesti 30 miljoonaa lisäannosta suoraan Biontechiltä ja Pfizerilta sekä 20 miljoonaa CureVacilta.