Venäjän liikekannallepanon uhriksi joutunut Anton, 20, meni nälkälakkoon ja kieltäytyi noudattamasta käskyjä: "He uhkasivat ampua minut"

Nälkälakko sai uhkaukset yltymään

– He uhkasivat panna minut vankilaan, uhkasivat soittaa sotilaspoliisille ja syyttäjänvirastolle. He uhkasivat lähettää minut rintamalle ja ampua minut siellä, hän muistelee keskustelua upseerien kanssa.

Painostettiin taisteluun

Nuori mies on laihtunut paljon nälkälakon vuoksi ja on nyt lääkärin tarkkailussa. Toistaiseksi hän pystyy syömään ainoastaan keittoja. Muuten hän on olosuhteisiin nähden hyvässä kunnossa.