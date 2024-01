ISW: Putin kohdistanut katseensa nyt Baltiaan – syynä Latvian teot

Venäjän presidentti Vladimir Putin on voimistanut toimia luodakseen otollista narratiivia tuleville Baltian maiden vastaisille eskalaatioille, kirjoittaa ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) päivittäisessä katsauksessaan. Taustalla on ISW:n mukaan pyrkimykset heikentää Natoa.