Ukraina on elokuun alun ja lokakuun 16. päivän välillä tehnyt ainakin 58 iskua Venäjän energiateollisuuden kannalta keskeisiin kohteisiin, Reuters laskee. Sittemmin hyökkäyksiä on tapahtunut useita joka viikko.All Over Press
Ukraina on jatkanut drooni-iskujaan Venäjän energiateollisuutta vastaan.
Ukraina on tehnyt drooneilla ilmahyökkäyksen Venäjän Krasnodar Krain satamaan, sanoo maan turvallisuuspalvelu SBU:n lähde ukrainalaismedia Kyiv Independentille.
Drooni-iskut sytyttivät öljytankkerin tuleen, minkä lisäksi ainakin neljä laivojen lastaamiseen ja purkamiseen käytettävää laituria on vaurioitunut, lähde sanoo.
Hyökkäys tapahtui lauantaina 1. marraskuuta. Kyseisellä iskulla on Ukrainan merivoimien tiedottajan mukaan "pitkäaikaisia" vaikutuksia Venäjälle.
Ukrainalaismedia Kyiv Independent sanoo sosiaalisessa mediassa kiertävien kuvien ja videoiden todistavan iskut. Kuvamateriaalin aitoutta ei ole vahvistettu.
Telegramissa toimivan Astra-median mukaan ainakin kolme tulipaloa on havaittu satamassa drooni-iskun jäljiltä. Astra on myös julkaissut tapahtuneesta kuvia, jotka voi katsoa täältä. MTV Uutiset ei pysty vahvistamaan kuvien aitoutta.
Ukraina on viimeisten kuukausien aikana järjestelmällisesti pyrkinyt tuhoamaan Venäjän kykyä valmistaa ja kuljettaa öljyä.
Brittilehti Financial Times paljasti lokakuussa Yhdysvaltojen auttaneen kuukausien ajan Ukrainaa iskemään Venäjän öljyteollisuutta vastaan.
Tämä ei ole yllätys, sanoo Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau, jonka mukaan jokainen Ukrainan syvempi isku Venäjälle vaatii läntistä tiedustelutietoa.
Yhdysvallat lisäsi painetta Venäjän öljyjättejä kohtaan määräämällä mahdollisesti hyvinkin raskaat pakotteet Lukoilille ja Rosneftille.
Viime viikolla Ukraina väitti lisäksi vaurioittaneensa Moskovan lähellä sijaitsevia öljyputkia.
Ukrainan syvimmät hyökkäykset Venäjän energiateollisuutta vastaan ovat yltäneet peräti 1 992 kilometrin päähän Ukrainan rajasta, kertoo uutistoimisto Reuters.
Ukraina on pitkään haaveillut amerikkalaisten Tomahawk-ohjusten käytöstä pitkän kantaman iskuihin, mutta Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tuoreiden kommenttien perusteella tämä on jäämässä haaveeksi.
Tyypillisesti Ukraina käyttää yhteen pitkän kantaman energiaiskuun 20–30 droonia sekä pienemmän määrän harhautusdrooneja, joiden tarkoitus on häiritä ilmapuolustuksen toimintaa, Ukrainan iskuista perillä oleva lähde sanoo Reutersille.
Ukraina on elokuun alun ja lokakuun 16. päivän välillä tehnyt ainakin 58 iskua Venäjän energiateollisuuden kannalta keskeisiin kohteisiin, Reuters laskee.
Tiedot iskuista on kerännyt brittiryhmä Open Source Centre (OSC) Ukrainan ja Venäjän jakamien tietojen perusteella. Suurimmassa osassa tapauksista isku on voitu vahvistaa videoiden, silminnäkijähavaintojen tai satelliittikuvien perusteella.
Sittemmin hyökkäyksiä on tapahtunut useita joka viikko. Viime viikolla Ukrainan sanotaan iskeneen esimerkiksi Moskovan lähellä sijaitseviin öljyputkiin.
Venäjä rahoittaa Ukrainassa käymäänsä hyökkäyssotaa pitkälti juuri energiatuloilla. Öljy ja kaasu edustavat 25 prosenttia Venäjän valtion tuloista maan valtionvarainministeriön mukaan.