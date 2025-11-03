Trump ei edes harkitse Tomahawk-risteilyohjusten antamista Ukrainalle.
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ei näillä näkymin ole antamassa Ukrainalle Tomahawk-risteilyohjuksia.
Trumpilta kysyttiin presidentin Air Force One -lentokoneessa sunnuntaina, harkitseeko tämä risteilyohjusten antamista Ukrainalle.
– En, en oikeastaan, Trump vastasi uutistoimisto Reutersin mukaan.
Viesti on samansuuntainen, jonka kanssa Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi poistui Valkoisesta talosta lokakuussa.
Ennen Trumpin ja Zelenskyin tapaamista oli laajalti spekuloitu Ukrainan mahdollisuuksilla saada Yhdysvalloilta Tomahawk-ohjuksia.
Trump kuitenkin kieltäytyi antamasta ohjuksia Ukrainalle ja tapaamisen jälkeen Zelenskyi sanoi olevansa "realistinen" Tomahawkien suhteen.
4:49
Tällaisia ovat Tomahawk-ohjukset.
Pentagonilta hyväksyntä
Tomahawk-risteilyohjukset nousivat uudelleen esille kuun vaihteessa, kun Yhdysvaltojen sotaministeriö Pentagon antoi Valkoiselle talolle luvan antaa Tomahawkeja Ukrainalle, yhdysvaltalaismedia CNN kertoi.
Pentagonin mukaan Yhdysvalloille on riittävästi ohjuksia, jottei jonkinlaisen erän antaminen Ukrainan käyttöön heikentäisi olennaisesti amerikkalaisten omaa varastotilannetta.
Entinen Yhdysvaltojen puolustusministeriön virkamies Mark Cancian arvioi Yhdysvalloilla olevan noin 4 150 Tomahawk-ohjusta, brittilehti Financial Times (FT) kirjoittaa.
Näistä muutama satoja voitaisiin luovuttaa Ukrainalle, hän uskoo.
Trump on aikaisemmin perustellut Tomahawk-päätöstään muun muassa sillä, että Yhdysvallat tarvitsee myös itse kyseisiä ohjuksia.
Ukraina on pitkään lobannut Tomahawk-risteilyohjuksia käyttöönsä.
Tomahawk-ohjuksilla on mallista riippuen 1 600–2 500 kilometrin kantama ja ne lisäisivät huomattavasti Ukrainan pitkän kantaman iskukykyä. Alla oleva kartta näyttää Tomahawk-ohjusten kantaman Ukrainasta laukaistuna.
Tomahawk-ohjusten kantama kattaa yhdysvaltalaisen ajatushautomo Institute for the Study of Warin mukaan valtavan määrän Venäjän sotilaslentokentistä ja muista Euroopan puolella sijaitsevista asevoimien kriittisistä kohteista.
Tomahawk-risteilyohjukset lisäisivät merkittävästi Ukrainan pitkän kantaman iskukykyä.MTV, Mapcreator.io
Trump: Putin uskoo voittavansa
Yhdysvaltojen presidentin kanta risteilyohjuksien antamiseen vaikutti muuttuneen kielteisemmäksi tämän keskusteltua puhelimitse Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa.
Aiemmin Axios-median mukaan Trump sanoi puhelimitse Zelenskyille kertovansa Putinille, että joko rauhanneuvottelut oikeasti alkavat tai Ukraina saa Tomahawk-ohjuksia.
Rauhaneuvottelut Venäjän ja Ukrainan välillä eivät ole edenneet tuonkaan jälkeen.