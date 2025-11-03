Trump sanoo, että hän ei halua Yhdysvaltojen olevan ainoa maa, joka ei testaa ydinaseita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, että Kiina ja Venäjä ovat tehneet ydinkokeita, mutta eivät vain kerro niistä. Trump esitti näkemyksensä Suomen aikaa varhain maanantaina julkaistussa uutiskanava CBS:n 60 Minutes -ohjelmassa.

Presidentti sanoi ohjelmassa, että ydinaseita olisi testattava, jotta voitaisiin nähdä, miten ne toimivat.

– Me olemme ainoa maa, joka ei testaa. En halua olla ainoa maa, joka ei testaa, Trump sanoi ydinkokeista.

Yhdysvallat ei ole tehnyt ydinpommien koeräjäytyksiä yli 30 vuoteen. Ydinpommien koeräjäytyksiä ei ole havaittu vuosikymmeniin myöskään Venäjältä tai Kiinalta, ja tiettävästi niitä on tehnyt 2000-luvulla ainoastaan Pohjois-Korea.