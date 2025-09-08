YK:n ihmisoikeusvaltuutettu kauhuissaan Israelin kansanmurharetoriikasta – Israel uhkasi Gazaa tuholla

Yhdysvaltain presidentti Trump vaati sunnuntaina, että Hamasin tulee vapauttaa Gazassa olevat panttivangit.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk ilmaisi huolensa Israelin viranomaisten tavasta puhua Gazan kaistasta.

– Olen kauhuissani kansanmurharetoriikan avoimesta käytöstä ja Israelin korkeiden virkamiesten häpeällisestä palestiinalaisten epäinhimillistämisestä, Türk sanoi ihmisoikeusneuvoston istunnon avajaispuheessaan.

Ihmisoikeusvaltuutettu kuvaili Israelin pommittamaa Gazan kaistaa hautausmaaksi.

Israelin puolustusministeri uhkasi aiemmin äärijärjestö Hamasia tuholla, jos se ei suostu aseriisuntaan ja vapauta panttivankeja.

Puolustusministeri Israel Katz sanoi viestipalvelu X:ssä, että jos vaatimuksiin ei suostuta, Gaza tullaan tuhoamaan ja Hamas hävittämään.

– Tämä on viimeinen varoitus Hamasin murhaajille ja raiskaajille Gazassa ja ulkomailla sijaitsevissa luksushotelleissa: vapauttakaa panttivangit ja laskekaa aseenne – tai Gaza tuhoutuu ja teidät tuhotaan, Katz kirjoitti.

Kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS arvioi elokuussa hyväksymässään päätöslauselmassa, että Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazassa. YK:n erityiskomitea on jo aiemmin arvioinut, että Israelin sodankäynnin menetelmät Gazassa täyttävät kansanmurhan tunnusmerkit.

YK julisti elokuussa myös, että Gazan kaupungin alueella on nälänhätä.

Hamas sanoo olevansa valmis neuvottelemaan

Hamas puolestaan sanoi sunnuntaina, että se on valmis istumaan välittömästi neuvottelupöytään.

Hamas esitti kommenttinsa sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli esittänyt viimeiseksi kuvailemansa varoituksen siitä, että järjestön tulee vapauttaa Gazassa olevat panttivangit.

– Kaikki haluavat panttivangit kotiin. Kaikki haluavat tämän sodan loppuvan, Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan.

– Israelilaiset ovat hyväksyneet ehtoni. On aika Hamasinkin hyväksyä ne. Olen varoittanut Hamasia hyväksymättä jättämisen seurauksista. Tämä on viimeinen varoitukseni, hän jatkoi.

Trump ei avannut viestissään tarkemmin ehtoja, joihin hän viittasi.

Hamasin mukaan Yhdysvaltain puolelta on tullut joitakin ajatuksia aseleposopimuksen saavuttamiseksi Israelin kanssa. Järjestön mukaan kaikki mahdolliset ehdotukset palestiinalaisiin kohdistuvan hyökkäyksen päättämiseksi ovat tervetulleita.

Uutissivusto Axios kertoi sunnuntaina, että Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff oli lähettänyt edeltävällä viikolla Hamasille uuden ehdotuksen panttivanki- ja aseleposopimuksesta.

Valkoinen talo ei ole julkistanut raportoidun ehdotelman yksityiskohtia.

Maaliskuun alussa Trump esitti Hamasille vastaavanlaisen uhkavaatimuksen. Yhdysvaltalaispresidentti vaati tuolloin järjestöä vapauttamaan kaikki jäljellä olevat panttivangit välittömästi ja luovuttamaan kuolleiden panttivankien ruumiit.

Israel surmannut yli 64 000

Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut liki kaksi vuotta. Gazan terveysministeriön mukaan Israel on surmannut Gazassa tuona aikana yli 64 000 palestiinalaista. Kuolonuhreista valtaosa on ollut siviilejä.

Israel alkoi moukaroida Gazaa ilmaiskuin sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan kyseisessä hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä.

Ryhmittymien hyökkäyksen yhteydessä ottamista noin 250 panttivangista vajaat 50 on vielä Gazassa. Heistä noin 20:n uskotaan olevan elossa.

