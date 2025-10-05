Egyptin valtiollisen median mukaan neuvotteluja käydään tänään ja huomenna.
Egyptissä on määrä aloittaa neuvottelut palestiinalaisten äärijärjestöjen sieppaamien panttivankien vapauttamisesta ja mahdollisesta Gazan sodan lopettamisesta. Egyptin valtiollisen median mukaan epäsuoria neuvotteluja käydään tänään ja huomenna Kairossa.
Äärijärjestö Hamas ilmoitti eilen, että se on valmis vapauttamaan kaikki panttivangit osana Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin rauhansuunnitelmaa.
Valkoisen talon virkamieslähde kertoi eilen, että Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff matkustaa Egyptiin keskustelemaan panttivankien vapauttamisesta. Lisäksi Egyptiin matkustaa presidentti Trumpin vävy Jared Kushner.
Trump on varoittanut Hamasia neuvottelujen pitkittämisestä.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu korosti eilisessä lausunnossaan, että Israel ei tule tinkimään vaatimuksestaan äärijärjestö Hamasin aseriisunnasta. Netanjahun mukaan Hamas luovuttaa aseensa joko osana Trumpin rauhansuunnitelmaa tai Israelin armeija riisuu järjestön aseista.
Israelin armeija jatkoi iskujaan Gazassa eilen, vaikka Trump oli kehottanut lopettamaan ne. Hamasin alaisten väestönsuojeluviranomaisten mukaan iskuissa kuoli 57 ihmistä, heistä valtaosa Gazan kaupungissa.
Gazan sodan alkamisesta tulee tiistaina kuluneeksi kaksi vuotta.