Qatarin mukaan osapuolet ovat sopineet muun muassa vankienvaihdosta sekä avun toimittamisesta alueelle.

Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun rauhansuunnitelman ensimmäisestä vaiheesta, sanoi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Suomen aikaa torstain vastaisena yönä.

– Olen erittäin ylpeä voidessani ilmoittaa, että Israel ja Hamas ovat kumpikin allekirjoittaneet rauhansuunnitelmamme ensimmäisen vaiheen, Trump kirjoitti omistamassaan Truth Social -viestipalvelussa.

– Tämä tarkoittaa, että kaikki panttivangit vapautetaan hyvin pian ja Israel vetää joukkonsa takaisin sovitulle linjalle ensimmäisinä askelina kohti vahvaa, kestävää ja ikuista rauhaa, hän jatkoi.

Trump sanoi aiemmin, että hän saattaa matkustaa Lähi-itään myöhemmin tällä viikolla, koska sopimus on hyvin lähellä.

Israelin ja Hamasin väliset rauhanneuvottelut alkoivat Egyptin Sharm el-Sheikhissä maanantaina.

Tarkempia yksityiskohtia tiedossa myöhemmin

Trump kiitti lisäksi viestissään Israelin ja Hamasin neuvotteluita välittäneitä Qataria, Egyptiä ja Turkkia.

Qatar on vahvistanut osaltaan, että Israel ja Hamas ovat päässeet sopuun Gazan aselevon ensimmäisestä vaiheesta. Asiaa kommentoi viestipalvelu X:ssä Qatarin ulkoministeriön edustaja Majed Al Ansari, jonka mukaan tarkempia yksityiskohtia julkistetaan myöhemmin.

– Välittäjät ilmoittavat, että tänä iltana päästiin sopimukseen Gazan aseleposopimuksen ensimmäisen vaiheen kaikista ehdoista ja täytäntöönpanomekanismeista, jotka johtavat sodan lopettamiseen, israelilaisten panttivankien ja palestiinalaisvankien vapauttamiseen sekä avun toimittamiseen alueelle, hän sanoi.

Sopimus allekirjoitettaneen torstaina

Hamas sanoi päässeensä sopimukseen taisteluiden lopettamisesta Gazassa, miehittäjien vetäytymisestä, humanitaarisen avun tuomisesta alueelle sekä vankienvaihdosta.

Lisäksi Hamas vaati, että Yhdysvaltain presidentti Trump pakottaa Israelin kunnioittamaan Gaza-sopimusta täysimääräisesti.

Hamasin sisäinen lähde kertoi myöhemmin uutistoimisto AFP:lle, että Hamas vaihtaa 20 elossa olevaa panttivankia lähes 2 000 palestiinalaisvankiin osana aselevon ensimmäistä vaihetta.

Vankienvaihto on määrä tehdä 72 tunnin sisällä aseleposopimuksen voimaantulosta. Neuvotteluja läheisesti tuntevan lähteen mukaan sopimus on tarkoitus allekirjoittaa Egyptissä torstaina.

Lähteen mukaan Israelin on vuorostaan määrä vapauttaa 250 elinikäiseen vankeuteen tuomittua palestiinalaista sekä 1 700 muuta vankia, jotka Israel on ottanut kiinni kahden viime vuoden aikana.

Netanjahu: Israel tuo panttivangit kotiin

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu kommentoi ilmoituksen jälkeen lyhykäisessä lausunnossaan, että Israel aikoo tuoda kaikki Hamasin Gazassa pitämät panttivangit kotiin.

Netanjahun kanslia julkaisi myöhemmin lausunnon, jossa kerrottiin Israelin hallituksen kokoustavan asiasta torstaina.

– Huomenna kutsun hallituksen koolle hyväksymään sopimuksen ja tuomaan kaikki rakkaat panttivankimme kotiin, Netanjahu sanoi lausunnossa.

Edustaja vahvisti uutistoimisto AFP:lle, että lausunnossa mainittu kokous on määrä järjestää torstaina, mutta hän ei paljastanut tarkempaa aikaa.

Israelin katsotaan syyllistyvän kansanmurhaan

YK:n riippumattoman tutkintakomission mukaan Israel on syyllistynyt kansanmurhaan Gazassa. Komission mukaan Israel on pyrkinyt tuhoamaan Gazan palestiinalaiset muun muassa näännyttämällä ja estämällä humanitaarisen avun pääsyn Gazaan.

Aiemmin vastaavanlaisia arvioita ovat esittäneet muun muassa kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS sekä ihmisoikeusjärjestöt.

Israelin hyökkäys Gazaan on jatkunut kahden vuoden ajan. Gazalaisviranomaisten mukaan Israel on surmannut tuona aikana ainakin yli 67 000 ihmistä Gazassa. Valtaosa kuolonuhreista on ollut siviilejä. YK pitää lukuja luotettavina.

Israel alkoi moukaroida Gazaa sen jälkeen, kun Hamas ja muut palestiinalaiset äärijärjestöt olivat tehneet hyökkäyksen Israeliin vuoden 2023 lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan hyökkäyksessä sai surmansa yli 1 200 ihmistä, joista valtaosa oli niin ikään siviilejä.

Äärijärjestöt ottivat hyökkäyksen yhteydessä noin 250 panttivankia, joista hieman alle viidenkymmenen uskotaan olevan yhä Gazassa. Israelin asevoimien mukaan Gazassa yhä olevista panttivangeista 25 on kuollut.