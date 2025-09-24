Italian puolustusministerin Guido Crosetton mukaan maan lähettämä alus on jo matkalla Kreetan saaren alueelle mahdollisia pelastustoimia varten.

Italia on lähettänyt aluksen avustamaan Gazaan matkalla olevaa avustuslaivuetta, kertoo maan puolustusministeri Guido Crosetto.

Avustuslaivueelta kerrottiin varhain keskiviikkona, että laivueen ympärillä on kuulunut räjähdyksiä ja näkynyt lennokkeja. Crosetto tuomitsi jyrkästi avustuslaivueeseen kohdistuneen hyökkäyksen.

Italian puolustusministerin mukaan maan lähettämä alus on jo matkalla Kreetan saaren alueelle mahdollisia pelastustoimia varten.

Myös YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoija Francesca Albanese vaati välitöntä kansainvälistä huomiota asialle sekä laivueen suojelua.

– Näpit irti laivueesta, Albanese vaatii.

Laivueen matkaa on häiritty monin keinoin

Gazaan matkalla olevan avustuslaivueen ympärillä on kuulunut räjähdyksiä ja näkynyt lennokkeja, kertoivat järjestäjät sosiaalisessa mediassa keskiviikkona alkuyöstä Suomen aikaa.

Järjestäjät kertovat lisäksi, että laivuetta kohti on pudotettu taivaalta tunnistamattomia esineitä ja viestintäyhteyksiä on estetty.

– Todistamme näitä psykologisia operaatioita omin silmin juuri nyt, mutta emme anna niiden pelotella itseämme, päivityksessä sanottiin.

Saksalainen ihmisoikeusaktivisti Yasemin Acar sanoo Instagramissa julkaisemallaan videolla, että viisi alusta on ollut heidän tietojensa mukaan hyökkäyksen kohteena.

– Me kuljetamme vain humanitaarista apua. Meillä ei ole aseita. Me emme ole uhka kenellekään, hän sanoo.

– Israel surmaa tuhansia ihmisiä. Israel näännyttää kokonaisen väestön. Maamme mahdollistavat sen tukemalla sitä taloudellisesti, poliittisesti ja asein. Tämän on loputtava. Kyse on kansanmurhasta, ja maiden on toimittava nyt, hän jatkaa.

Laivueen matkassa myös suomalaisia

Global Sumud Flotilla -nimellä kulkevassa laivueessa on mukana myös suomalaisia sekä useita tunnettuja Palestiinan puolustajia. Laivueen matkassa on muun muassa ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg.

Laivueeseen kuuluu tällä hetkellä 51 alusta. Suurin osa laivueesta oli Suomen aikaa keskiviikkoiltapäivänä Kreetan saaren edustalla Välimerellä.

Järjestäjien mukaan Global Sumud Flotilla -laivueen tavoitteena on murtaa Gazan saarto ja toimittaa apua alueen siviileille.

Laivue on aiemmin kertonut kahden siihen kuuluvan aluksen joutuneen lennokki-iskujen kohteeksi. Israel sanoi maanantaina, ettei se salli avustuslaivueen murtaa Gazan merisaartoa. Maan ulkoministeriö sanoi lausunnossaan, ettei Israel päästä aluksia taistelualueelle.

Thunberg oli saartoa murtamaan lähteneiden aktivistien joukossa myös kesäkuussa. Tuolloin Israelin asevoimat tunkeutui Madleen-laivaan kansainvälisillä vesillä ja esti sen matkan Gazaan. Israel esti avustuslaivueen pääsyn Gazaan myös heinäkuussa.

YK:n riippumaton tutkintakomissio julkaisi viime viikolla raportin, jossa Israelin todetaan syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa.

Juttua täydennetty kahdella kappaleella ja Francesca Albanesen kommentilla 24.9. kello 15.52.

Lue myös: Israel ei aio antaa avustuslaivueen rikkoa Gazan saartoa