Droonin epäillään iskeneen Gazaan pyrkivän avustuslaivueen alukseen

Tunisian kansalliskaarti sanoo, ettei se ole tehnyt havaintoja lennokeista.
Gazaa kohti matkaavan Global Sumud Flotilla -avustuslaivueen yhteen pääalukseen on isketty lennokilla, sanovat laivueen järjestäjät.
Järjestäjien mukaan aluksen miehistö ja matkustajat ovat turvassa. Iskun kerrotaan aiheuttaneen palovahinkoja aluksella.
– Tutkinta on parhaillaan käynnissä, ja kun lisätietoja on saatavilla, ne julkaistaan välittömästi, lausunnossa kerrotaan.
– Hyökkäykset, joilla pyritään pelottelemaan meitä ja suistamaan tehtävämme, eivät meitä estä, lausunto jatkuu.
Järjestäjien lausunnon mukaan isku tapahtui Tunisian aluevesillä. Tunisian kansalliskaarti puolestaan sanoo, ettei se ole tehnyt havaintoja lennokeista tapahtuneeseen liittyen.
Kansalliskaartin edustaja kertoo uutistoimisto AFP:lle, että alustavien löydösten perusteella aluksessa olleiden pelastusliivien seassa olisi syttynyt tulipalo.
– Tutkinta on käynnissä, eikä lennokkeja ole havaittu, hän jatkoi.
Kansalliskaartin edustajan mukaan alus oli saapunut Espanjasta ja oli tapahtumahetkellä ankkurissa noin 80 kilometrin päässä Sidi Bou Saidin kaupungin satamasta
Mukana myös suomalaisia
Avustuslaivue lähti liikkeelle Espanjan Barcelonasta elokuun lopulla, ja matkan varrelta on ollut määrä liittyä mukaan lisää aluksia. Järjestäjien mukaan laivueen tavoitteena on murtaa Gazan saarto ja toimittaa välitöntä apua alueen siviileille.
Global Movement to Gaza -liikkeen (GMTG) mukaan laivueeseen osallistuu kymmeniä aluksia ja satoja osallistujia 44 maasta.
Laivueessa on mukana myös kymmenkunta suomalaista, mutta heitä on hajautettu eri aluksille.
Laivueen matkassa on lisäksi muun muassa ruotsalainen ilmastoaktivisti Greta Thunberg, joka oli saartoa murtamaan lähteneiden aktivistien joukossa myös kesäkuussa. Tuolloin Israelin asevoimat tunkeutui Madleen-laivaan kansainvälisillä vesillä ja esti sen matkan Gazaan.
Myös heinäkuussa Israel esti aktivistien pyrkimykset toimittaa Gazaan avustustarvikkeita meriteitse.