Greta Thunbergin kanssa Gazaan pyrkii 10 suomalaisista – nimilista julki

Gazaan matkaava laivue pyrkii saapumaan määränpäähänsä syyskuun puoliväliin mennessä. Mukana on myös kymmenen suomalaista.

Kymmenet alukset ja sadat vapaaehtoiset 44 maasta osallistuvat historialliseen Gazaan suuntautuvaan avustusmatkaan, jonka tavoitteena on murtaa alueen laiton saarto ja toimittaa humanitaarista apua siviileille.

Global Movement to Gazan tiedotteen mukaan Suomesta mukana on kymmenen hengen delegaatio, johon kuuluu lääkäreitä, taiteilijoita ja toimittaja Renaz Ebrahimi. Matka kestää noin kymmenen päivää, ja sitä voi seurata reaaliajassa.

Flotillan tukijoihin lukeutuvat näyttelijä Susan Sarandon ja liike DiEM25. Aluksilla ovat myös näyttelijä Candice King ja ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Lähi-idän tutkija Hannu Juusola seuraa matkaa kiinnostuneena sen mahdollisten poliittisten vaikutusten vuoksi.

– Tässä on kyse ihmisarvosta ja selviytymisestä. Viemme ruokaa, lääkkeitä ja jopa maitoa vauvoille. Sydämeni särkyy siitä, että näin perustavanlaatuisten asioiden puolesta täytyy taistella, sanoo Suomen delegaatiota maalta tukeva Ämäl Salih Salih.

Euroopan parlamentin jäsenet Jussi Saramo ja Li Andersson ovat ilmaisseet virallisen tukensa Suomen delegaatiolle.

Kaikki laivat ovat Global Movement to Gazan tiedotteen mukaan siviilivetoisia ja väkivallattomia, ja niiden päämääränä on avata merireitti humanitaariselle avulle Gazaan. Laivue pyrkii saapumaan määränpäähänsä syyskuun puoliväliin mennessä.