Suomalaisia seilaa Greta Thunbergin kanssa Gazaan – "Täytyy varautua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin"

Kymmenen suomalaista on mukana Global Sumud Flotilla -aktivistiryhmän järjestämällä avustusmatkalla.

Gazaan on matkalla yhteensä yli 50 purjelaivaa, joiden kyydissä on satoja matkustajia. Global Movement to Gaza -järjestön mukaan jopa yli 26 000 ihmistä haki mukaan maailmanlaajuiseen missioon.

Matkaan osallistuu ihmisiä yhteensä 44 eri maasta, mukaan lukien kymmenen suomalaista. Laivoissa on mukana lääkäreitä sekä ensiaputaitoisia ihmisiä.

Aluksiin on lastattu muun muassa ruokaa, äidinmaidon korviketta, lääkkeitä sekä vesifilttereitä. Gazaan on julistettu YK:n toimesta viidennen asteen nälänhätä.

Israel on aiemmin estänyt avustuskuljetuksia Gazaan ja jopa väkivaltaisesti kaapannut sinne matkanneita aluksia.

Esimerkiksi toukokuussa aktivistijärjestön laivaan tehtiin isku aluksen ollessa Maltan edustalla. Israelin armeija ei kommentoinut tapausta lukuisista syytöksistä huolimatta.

– Totta kai meidän täytyy varautua kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin, aina kaappauksesta pahimpiin skenaarioihin. Tarkoitus on tietysti päästä perille ja sen takia tässä vedotaankin maailman ihmisiin ja päättäjiin, kertoo Lina Valtonen järjestön Suomen delegaatiosta.

Haastava alku matkalle

Myös maailmankuulu ruotsalaisaktivisti Greta Thunberg osallistuu järjestön avustusmatkaan. Hän nousi eilen Barcelonasta lähteneeseen laivaan.

Matka sai kuitenkin haastavan alun, sillä alus joutui monen muun tapaan kääntymään takaisin sääolojen vuoksi.

– Suunnitelmien mukaan Gazaan pitäisi saapua noin kymmenen päivän päästä. Se saattaa toki muuttua tilanteen mukaan.