Lindsey Vonnin murtunutta jalkaa on operoitu kahdessa leikkauksessa, Reuters uutisoi.
Alppihiihtäjä Vonn, 41, kaatui vakavasti Milano-Cortinan olympialaisten naisten syöksylaskukilpailussa sunnuntaina.
Yhdysvaltalainen otti kisassa suuren riskin, sillä hän lähti laskemaan, vaikka hänen polvensa eturistiside oli poikki.
Sunnuntaina uutisoitiin, että Vonnin vasenta jalkaa on operoitu pohjoisitalialaisessa sairaalassa, mutta Reutersin uusi tieto kertoo, että leikkauksia on suoritettu kaksi. Lähteen mukaan tämän pitäisi helpottaa turvotukseen ja verenkiertoon liittyviä mahdollisia komplikaatioita.
Yhdysvaltojen olympiakomitea ei ole kommentoinut Vonnin tilaan liittyviä kysymyksiä.