Vonnille on tehty Milano–Cortinan olympialaisissa syöksylaskussa sattuneen rajun kaatumisen jälkeen jo ainakin kaksi leikkausta.

Yhdysvaltalainen alppihiihtotähti Lindsey Vonn sanoo, että hän kärsi rajun kaatumisensa seurauksena vaikean sääriluun murtuman.

Vonn kommentoi Milano–Cortinan talviolympialaisten syöksylaskussa sattunutta loukkaantumistaan Instagramissa Suomen aikaa tiistain vastaisena yönä.

Vonnin mukaan murtuma on saatu vakautettua, mutta sen kunnollinen korjaaminen vaatii useita leikkauksia.

Vonn, 41, ehti laskea vain 13 sekuntia ennen kuin menetti tasapainonsa, kaatui rajusti ja jäi makaamaan rinteeseen tuskissaan. Hänet haettiin radalta helikopterilla ja kuljetettiin sairaalaan, jossa hänelle tehtiin sunnuntaina ensimmäinen leikkaus.

Vonn kuljetettiin helikopterilla italialaissairaalaan.AFP / Lehtikuva

Italialaisuutistoimisto ANSA uutisoi puolestaan maanantaina, että Vonn oli leikattu uudemman kerran rajun kaatumisensa jälkeen. Uutistoimisto oli kertonut silloisten tietojensa mukaan, että Vonnilta olisi murtunut vasemman jalan reisiluu.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Vonn saa hoitoa Italian Trevisossa sijaitsevassa sairaalassa.

Aiempi vamma ei vaikuttanut

Vonn sai tammikuun lopulla polvivamman vasempaan jalkaansa kaaduttuaan Sveitsin Crans-Montanassa. Vonn halusi kilpailla olympialaisissa, vaikka vasemman polven eturistiside oli revennyt.

Instagram-päivityksessään Vonn kuitenkin arvioi, ettei tällä ollut vaikutusta tuoreen vamman syntymiseen.

– Eturistisiteelläni ja aiemmilla vammoillani ei ollut mitään tekemistä kaatumiseni kanssa, hän sanoi.

Sen sijaan Vonn katsoo laskulinjansa olleen toistakymmentä senttiä liian tiukka, minkä myötä hänen oikea kätensä nappasi kiinni porttiin ja hän kaatui.

"Uskomattoman vaarallinen laji"

Vaikka kilpailu ei päättynyt Vonnin toivomalla tavalla, hän korostaa, ettei kadu mitään.

– Se, että minulla oli mahdollisuus voittaa, oli voitto itsessään. Tiesin myös, että kilpaileminen oli riski. Se (syöksylasku) oli aina ollut ja tulee aina olemaan uskomattoman vaarallinen laji, Vonn sanoi.

Vonnin ura sai loukkaantumisen myötä pahimmassa tapauksessa päätöspisteensä. Syöksylaskun olympiavoittoon jo 16 vuotta sitten laskenut Vonn palasi kisarinteisiin viime kaudella pitkältä tauolta.

Vonn on kuulunut vuosikausia alppihiihdon suuriin nimiin. Hän voitti syöksyn MM-kultaa jo vuonna 2009 ja laski olympiavoittoon Vancouverissa vuonna 2010.