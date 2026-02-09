Lindsey Vonnia hoitavan sairaalan oli määrä tiedottaa alppihiihtotähden tilasta, mutta maanantaille suunniteltu tiedotus peruttiin.

Italialaisen uutistoimiston Ansan tietojen mukaan Vonnin murtunut vasemman jalan reisiluu on korjattu leikkauksella.

Vonnia hoitavan Ca’ Foncellon sairaalan oli määrä tiedottaa amerikkalaisen tilasta lisää maanantaina, mutta alppitähden taustajoukot kielsivät antamasta mitään yksityiskohtia julkisuuteen.

– Lindsey Vonnin tiedotus on tiukasti kieltänyt tietojen julkaisemisen, lääkäreitä sanomasta mitään tai keneltäkään pääsyä mihinkään tiloihin, sairaalan tiedottaja kommentoi.

Sairaalan mukaan Vonnin taustajoukot ovat olleet asiassa varsin tiukkoja. Italiassa terveysviranomaisilla on tavallisesti huomattavasti laajemmat oikeudet kertoa potilaidensa tietoja julkisuuteen.

Vonn on saanut trevisolaisessa sairaalassa muutenkin erityiskohtelua, sillä hänelle on järjestetty suljettu yksityishuone teho-osaston yhteydestä.

– Hän ehkä jää tänne vielä muutamaksi päiväksi, sairaala kommentoi tilannetta.

Vonn loukkaantui pahasti sunnuntaina kaaduttuaan Bormion syöksylaskukisassa. Hänet nostettiin helikopterilla lähellä sijaitsevaan sairaalaan ja siirrettiin myöhemmin Trevisoon, jossa hänelle tehtiin kaksi leikkausoperaatiota.