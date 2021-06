Isä ampui 6-vuotiaan tyttärensä, äiti tukehdutti lapsensa – nämä syyt ovat järkyttävien tekojen taustalla

– Yleensä äidille on kasaantunut erilaisia ongelmia. Yleinen kokemus on, ettei vain enää jaksanut, oikeuspsykiatrian dosentti Hanna Putkonen kertoo.

Putkonen kertoo, että vastasyntyneen lapsen tappamiseen liittyy usein hylätyksi tulemisen pelko. Äidillä on saattanut olla ongelmia ihmissuhteissaan.

– Tukiverkon puuttumisella on iso merkitys. Lisäksi äidin oma tai lapsen sairastaminen voi luoda epätoivoa, väsymystä ja kuormittavia tekijöitä elämään, Putkonen pohtii.

Kolmasosa äideistä syyntakeettomia

Lapsensa surmanneilla äideillä on todettu masennusta, persoonallisuushäiriöitä sekä psykoottisia häiriöitä. Osa äideistä kärsi joko skitsofreenisesta tai määrittelemättömästä psykoosista.

– Yhdessä tutkimuksessamme noin kolmannes lapsensa surmanneista äideistä todettiin syyntakeettomiksi. Se tarkoittaa, että he eivät ymmärtäneet mitä tekivät tai pystyneet kontrolloimaan käytöstään. Osalla näistä äideistä esiintyi epävakaata persoonallisuutta, Putkonen avaa taustoja.

Putkonen haluaa muistuttaa, että vastaavia häiriöitä ja oireita on monilla. Suurin osa heistä ei kuitenkaan tee koskaan mitään väkivaltaista.

– Tämä on selvä ero muihin henkirikoksiin. Niistä suurin osa tehdään nimenomaan päihtyneinä. Lapsiaan tappavat vanhemmat eroavat muutenkin muita henkirikoksia tekevistä, Putkonen kertoo.

Itsetuhoisuus on yleistä

Äitien ja isien tavoissa surmata lapsensa on eroja. Isät tappavat myös useammin itsensä surmatyön jälkeen.

– Itsetuhoisuus on yleistä naisilla. Se liittyy yli puolella tapauksista jollain tavalla asiaan, vaikka tekijä ei olisikaan tappanut itseään. Itse asiassa yleisin ilmoitettu motiivi on, että ajatus oli kuolla itsekin, Putkonen avaa taustoja.

Joskus epätoivo voi olla psykoositasoista. Äiti saattaa ajattella, että lapsi pelastuu pahalta, jos he molemmat kuolevat.

Lapsensa surmanneet äidit ovat yleensä nuorempia kuin isät. Vastasyntyneitä lapsia tappavat lähes poikkeuksetta vain äidit. Merkittävä ero on myös se, että äitien elämässä ero on jo tapahtunut, kun isien tapauksissa ero on usein vasta uhkaamassa.