Välikohtaus tapahtui Turun vankilassa viime marraskuussa.
Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa käsitellään tänään Milan Jaffin ja MIka Moringin pahoinpitelysyytteitä toisiaan vastaan.
Välikohtaus Turun vankilassa tapahtui viime marraskuussa, kun useista väkivaltarikoksista tuomittu ja Suomesta sittemmin karkotettavaksi määrätty Milan Jaff löi väkivalta- ja seksuaalirikoksista tuomittua Mika Moringia.
Jaffin epäillään lyöneen Moringia kerran kasvoihin. Vammat eivät tiettävästi olleet vakavat.
Myös Moringia epäillään Jaffin pahoinpitelystä.
Asian käräjäoikeuskäsittely alkaa tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kello 9.
MTV Uutiset on paikan päällä seuraamassa käsittelyä. Asianosaiset osallistuvat käsittelyyn etäyhteydellä.
Tätä juttua päivitetään oikeudenkäynnin edetessä.