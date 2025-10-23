Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen irtisanomiskynnyksen madaltamisesta.
Jatkossa irtisanomisperusteeksi riittäisi henkilöön liittyvä asiallinen syy, kun nykyisin syyn täytyy olla asiallinen ja painava.
Irtisanomiskynnyksen madaltamisella halutaan kannustaa etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä palkkaamaan uusia työntekijöitä, työministeri Matias Marttinen (kok.) kertoo.
Käytännössä asiallisia syitä voisivat olla esimerkiksi työtehtävien laiminlyönti, perusteeton poissaolo tai epäasiallinen käytös.
Jatkossakin irtisanomisperusteiden riittävyyden arvioinnissa tehtäisiin kokonaisharkintaa siitä, onko irtisanominen kohtuullinen seuraus työntekijälle esimerkiksi työtehtävien laiminlyönnistä.
Lailliset syyt irtisanoa työntekijä pysyvät siis samoina kuin aiemmin, mutta sanan painava poistaminen vaikuttaa tehtävään kokonaisharkintaan, työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Nico Steiner kertoo.
Työntekijää ei saisi jatkossakaan irtisanoa ennen kuin hänelle on annettu varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä.
– Suomesta ei tule villiä länttä, Marttinen perusteli lakiesitystä koskevassa tiedotustilaisuudessa.
Hallitus neuvotteli kuukausien ajan lakiesityksen sisällöstä, sillä perussuomalaiset vastusti muun muassa alisuoriutumisen kirjaamista irtisanomisperusteeksi.
Nykyisestä lakiesityksestä poistettiin maininta alisuoriutumisesta irtisanomisperusteena.
Marttinen ei ota suoraan kantaa siihen, saivatko perussuomalaiset tahtonsa läpi irtisanomista koskevissa neuvotteluissa.
– Alisuoriutuminen on jo tällä hetkellä laillinen irtisanomisperuste, ja siihen liittyvät yksityiskohdat ovat lopulta vähäpätöisiä verrattuna kokonaisuuteen. Kokonaisuutena tämä on hyvin merkittävä uudistus, jolla madalletaan pk-yritysten kynnystä palkata uusia työntekijöitä, Marttinen sanoo.
Työntekijän alisuoriutuminen on oikeuskäytännössä muodostunut päteväksi irtisanomisperusteeksi tilanteissa, joissa työntekijä on syyllistynyt esimerkiksi työsuhteen velvoitteiden vakavaan rikkomiseen. Nyt alisuoriutumisesta irtisanomisperusteena ei kuitenkaan kirjata nykyistä tarkemmin lakiin.
Työntekijäjärjestöt vastustavat lakiesitystä, koska katsovat sen heikentävät työntekijän asemaa.
Palkansaajakeskusjärjestö SAK on huolissaan siitä, että lakimuutos romuttaa koko aiemman irtisanomista koskevan oikeuskäytännön, minkä vuoksi kukaan ei tiedä, mikä irtisanomisen kynnys käytännössä jatkossa on, SAK:n juristi Katariina Sahlberg sanoo.
– Siinä mielessä tämä on ihan käsittämätön tilanne, että ihmiset tulevat elämään merkittävässä epävarmuudessa, kun pykälistä tai perusteluista ei pysty toteamaan, mikä irtisanomisen kynnys jatkossa on.
Tähän mennessä irtisanomiskynnys on käytännössä määrittynyt oikeuskäytännön, eli aiempien oikeudessa ratkottujen irtisanomiskiistojen kautta. Syynä on se, että irtisanomistilanteet vaihtelevat, eikä irtisanomiskynnystä voi määritellään tarkkaan lakiteksteihin.
Työministeri Marttinen myöntää, että käytännössä tulevat vuodet näyttävät, millaiseksi oikeuskäytäntö muotoutuu. Hän kuitenkin kiistää huolet siitä, että lakimuutos johtaisi epäselvään tilanteeseen.
– Jatkossakin lailliset perusteet irtisanoa ovat juuri niitä samoja perusteita, joita tälläkin hetkellä on lainsäädännön mukaan on voitu soveltaa. Ja muutoksista huolimatta suomalaisen työntekijän suoja ja turva säilyy erittäin vahvana.
Työnantajajärjestö Suomen Yrittäjät on tyytyväinen lakiesitykseen.
– Irtisanomiskynnys madaltuu, ja se kannustaa yrityksiä rekrytoimaan työntekijöitä nykyistä helpommin, Suomen Yrittäjien johtava asiantuntija Albert Mäkelä sanoo.
Mäkelä ei allekirjoita väitettä siitä, että lakimuutos johtaisi epäselvään tilanteeseen siitä, millä perustein työntekijän voi irtisanoa.
– Aiemmalla oikeuskäytännöllä on yhä merkitystä, mutta jatkossa sitä täytyy tietysti peilata muuttuneeseen lainsäädäntöön.
Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta alkaen.