Hallitus antoi tänään eduskunnalle lakiesityksen irtisanomiskynnyksen madaltamisesta.

Jatkossa irtisanomisperusteeksi riittäisi henkilöön liittyvä asiallinen syy, kun nykyisin syyn täytyy olla asiallinen ja painava.

Irtisanomiskynnyksen madaltamisella halutaan kannustaa etenkin pieniä ja keskisuuria yrityksiä palkkaamaan uusia työntekijöitä, työministeri Matias Marttinen (kok.) kertoo.

Käytännössä asiallisia syitä voisivat olla esimerkiksi työtehtävien laiminlyönti, perusteeton poissaolo tai epäasiallinen käytös.

Jatkossakin irtisanomisperusteiden riittävyyden arvioinnissa tehtäisiin kokonaisharkintaa siitä, onko irtisanominen kohtuullinen seuraus työntekijälle esimerkiksi työtehtävien laiminlyönnistä.

Lailliset syyt irtisanoa työntekijä pysyvät siis samoina kuin aiemmin, mutta sanan painava poistaminen vaikuttaa tehtävään kokonaisharkintaan, työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Nico Steiner kertoo.

Työntekijää ei saisi jatkossakaan irtisanoa ennen kuin hänelle on annettu varoitus ja mahdollisuus korjata menettelynsä.