Työministeriö esittää muutoksia työntekijän henkilöön liittyvään irtisanomisperusteeseen. Seuraa tiedotustilaisuutta kello 14 alkaen.

Hallitus toimittaa eduskunnalle torstaina lakiesityksen, jonka mukaan työnantaja voisi jatkossa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen, mikäli siihen on asiallinen syy.

Työministeri Matias Marttinen (kok.) kertoi tarkemmin esityksen sisällöstä tiedotustilaisuudessa torstaina.

Nämä syyt perusteena irtisanomiseen

Esityksen mukaan asiallisena syynä voitaisiin pitää ainakin tilanteita, joissa työntekijä rikkoo tai laiminlyö työsuhteeseen vaikuttavia velvoitteitaan, tai työntekijän edellytykset työntekoon ovat muuttuneet niin olennaisesti, ettei hän enää kykene selviytymään työtehtävistään.

Velvoitteiden laiminlyöntinä voitaisiin pitää esimerkiksi työnantajan antamien määräysten noudattamatta jättämistä, töiden laiminlyömistä, perusteetonta poissaoloa, epäasiallista käytöstä sekä huolimattomuutta työssä.

Irtisanomisperusteen täyttymistä arvioitaisiin edelleen kokonaisharkinnalla, jossa huomioitavista seikoista säädettäisiin nykyistä tarkemmin.

Mikä tahansa moitittava käytös tai puutteellinen suoritus ei riittäisi irtisanomisperusteeksi. Työsopimusta ei saisi edelleenkään irtisanoa mielivaltaisella tai vähäisellä perusteella, esityksessä todetaan.