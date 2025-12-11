Lukitsematta käyntiin jätetty henkilöauto vietiin eilen kaupan pihalta Oulussa.
Oulun poliisilaitos kertoo tiedotteessaan, että Oulun Ritaharjussa kauppaan noin kello seitsemältä keskiviikkoaamuna mennyt henkilö oli jättänyt autonsa kaupan pysäköintipaikalle käyntiin ja ovet lukitsematta.
Omistajan kaupassakäynnin aikana auto oli anastettu.
Poliisipartiot löysivät anastetun ajoneuvon muutamaa tuntia myöhemmin Oulun Kaukovainiolta. Paikalta otettiin kiinni kolme 30–40-vuotiasta paikkakuntalaista miestä. Heitä epäillään moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta.
Poliisi muistuttaa, että autoa ei kannata jättää käyntiin valvomatta.