Iran vapauttaa 54 000 vankia maailmaa riepottelevan koronaviruksen vuoksi – Yhdysvalloissa Donald Trump lahjoittaa palkkionsa viruksen torjuntaan

Miljardiomaisuutta hautova Trump ei ole virassa olleessaan ottanut presidentille kuuluvaa 400 000 dollarin vuosipalkkiota vaan on ohjannut sitä esimerkiksi hallintonsa eri osastoille, kertoo uutiskanava CNBC .

Koronaviruksen aiheuttamat kuolemat laskussa Kiinassa

Kiina kertoi varhain keskiviikkona noin 40 uudesta koronaviruskuolemasta . Päivittäin raportoitu kuolleiden määrä on laskenut kolmena perättäisenä päivänä. Maassa on vähän yli kahdessa kuukaudessa kuollut viruksen seurauksena jo lähes 3 000 ihmistä.

Kiinan viranomaisten julkisuuteen kertomien lukujen mukaan yhteensä noin 80 000 ihmistä on saanut tartunnan.

Maailmalla jo noin 93 000 tartuntaa

Tartuntoja on viime päivinä todettu enenevissä määrin myös Iranissa, joka on kertonut yli 2 300 ihmisen saaneen tartunnan. Kahdessa viikossa on kuollut lähes 80 ihmistä.