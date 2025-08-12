Irakilaisveljekset oikeudessa poliisivartijan tappouhkailusta ja silmille sylkemisestä – "Minä olen islamin valtion mies"

Syyttäjä vaatii 33-vuotiaille irakilaisveljeksille rangaistusta poliisivartijaan kohdistuneesta tappouhkauksesta ja silmille sylkemisestä.

Teon taustalla oli kauna siitä, että veljekset olivat aiemmin kiinniotettuina poliisivankilassa, jossa uhri oli ollut vartijana.

Syyttäjä vaatii kaksosille rangaistusta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta.

Oikeudenkäyntiä oli turvaamassa virkapukuinen poliisipartio, joka oli varustautunut muun muassa sylkyhupuilla.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli asiaa tiistaina.

Uhri osallistui oikeudenkäyntiin videoyhteydellä.

Syyttäjä vaatii terrorismirikoksista aiemmin syyttömiksi todetuille 33-vuotiaille kaksosveljeksille rangaistusta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Veljekset kiistävät syytteet.

Tilanne tapahtui Espoossa kauppakeskus Isossa Omenassa syyskuun 2023 alussa. Syyttäjän mukaan veljekset kohtasivat poliisivartijan siellä sattumalta, seurasivat häntä ja aloittivat "keskustelun" hänen kanssaan.

Elokuviin menossa

Oikeudessa uhri kertoi olleensa menossa elokuviin tyttöystävänsä kanssa, kun hän huomasi eräässä ravintolassa kaksosveljekset ja näiden kaverin. Kolmikko tunnisti hänet välittömästi ja lähti seuraamaan häntä.

Elokuvateatterin aulassa mies asettui tarkoituksella valvontakameran alle.

– Että jos jotain tapahtuu, se menee talteen, uhri selvitti.

Kaksosveljekset ja heidän tuntemattomaksi jäänyt kaverinsa seurasivat miestä elokuvateatterin aulaan ja asettuivat joukolla hänen eteensä. Veljesten kaveri toimi jonkinlaisena tulkkina.

Uhrin mukaan veljekset uhkailivat häntä monilla eri tavoilla arabiaksi ja englanniksi. He myös syyttivät häntä petturuudesta, synnin tekemisestä ja vääräuskoisuudesta.

– Toinen heistä sanoi, että minut pitäisi tappaa tänään tai tulevaisuudessa, mutta joka tapauksessa minut pitää tappaa, uhri sanoi.

Lopuksi toinen veljeksistä sylkäisi uhria silmiin.

Kauna kiinniotosta

Veljesten kauna uhria kohtaan juontaa juurensa elokuun 2023 tapahtumiin, jolloin poliisi tavoitti kaksoset kuvaamasta suojelupoliisin käyttämää rakennusta Helsingissä. Koska veljekset eivät suostuneet selvittämään tekemisiään, poliisi joutui ottamaan heidät kiinni.

Poliisi epäili, että veljekset suunnittelevat suojelupoliisiin kohdistuvaa väkivaltaista iskua.

Etenkin toinen kaksosista käyttäytyi kiinnioton aikana erittäin aggressiivisesti. Hän jakeli jatkuvalla syötöllä terroristis- ja ääriuskonnollissävytteisiä uhkauksia poliiseja, vartijoita ja kaikkia suomalaisia kohtaan.

Myös tuolloin sama vartija joutui uhkausten kohteeksi.

– Olen saanut työurani aikana paljon uhkauksia, mutta ne ovat tapahtuneet poliisivankilassa ja useimmiten uhkaaja on ollut hyvin päihtynyt. Nyt nämä tulivat joukolla vapaa-ajallani ja kohdistivat uhkaukset minuun henkilökohtaisesti, uhri kertoi oikeudessa.

Uhrin mukaan tapahtumat ovat poliisin ja suojelupoliisin tiedossa, ja viranomaiset ovat ryhtyneet erinäisiin järjestelyihin tapauksen tiimoilta.

Pitkä puheenvuoro vääryyksistä

Oikeus kuuli myös veljeksiä itseään tapahtumista. Vain toinen veljeksistä puhui ja toinen nyökkäili vieressä hyväksyvästi. Veljensä pitkäksi venyneen puheenvuoron lopuksi hän ilmoitti, ettei hänellä ole lisättävää ja että hän on yhtä mieltä tapahtumista.

Oikeus joutui kuuntelemaan pitkän selostuksen siitä, miten veljesten kiinniotto elokuussa 2023 suojelupoliisin lähistöltä oli laiton. Syytetyn mukaan myös yli kymmenen poliisia Helsingin poliisilaitoksella kohteli veljeksiä kiinnioton aikana "laittomasti, huonosti ja väkivaltaisesti".

Veljesten mukaan heidän kauppakeskuksessa kohtaama siviilissä ollut virkamies oli yksi heidän "pahoinpitelijöistään".

Veljesten mukaan tilanne kauppakeskuksessa eteni niin, että heidän yhytettyä miehen, uhri alkoi kyselemään heiltä Isisistä.

– Hän sanoi minulle, että tiedän sinut, olet se Isisin mies. Vastasin, että kyllä minä olen islamin valtion mies, toinen veljeksistä toisteli useita kertoja oikeudessa.

– Sanoin hänelle, että siellä poliisiasemalla virkapuku suojelee sinua, mutta täällä sinut on helppo napata.

Syyttäjä painotti useaan kertaan, että veljekset kohdistivat tekonsa uhriin nimenomaan tämän virka-aseman takia.

Ohjeita tuomarille

Oikeussalissa tunnelma muuttui välillä painostavaksi, kun äänessä ollut kaksonen alkoi jakaa toimintaohjeita syyttäjälle, tuomarille ja moittia mediaa "vääränlaisesta" uutisoinnista.

Syyttäjä totesi loppupuheenvuorossaan, että rikokset kohdistuivat uhriin tämän aiempien virkatoimien takia. Hän muistutti, että syytetty oli itse antanut ymmärtää puheenvuorossaan, että kohteena saattaisi olla tulevaisuudessa myös laajempi joukko muita vapaa-ajalla olevia virkamiehiä, joita kohtaan veljekset kantavat kaunaa.

Oikeus antaa asiasta ratkaisunsa 27. elokuuta.