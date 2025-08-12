Irakilaiskaksosten törkeä hyökkäys tallentui videolle – jatkoivat poliisien uhkailua kuulusteluissa: "Laitamme teidän päät hiekalle"

Kun irakilaiskaksosia kuulusteltiin vartijalle esitetyistä tappouhkauksista, veljekset uhkasivat rankaista kuulustelijoita ja kaikkia poliiseja. Kyseiset uhkaukset ovat Helsingin poliisilla tutkinnassa ja siirtymässä syyttäjälle lähiviikkoina.

Syyttäjä vaatii parhaillaan 33-vuotiaille irakilaiskaksosille rangaistusta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus käsitteli asiaa tänään, MTV seurasi käsittelyä paikan päällä.

Teot kohdistuivat vapailla olleeseen Helsingin poliisivankilan vartijaan.

Kun kaksosia kuulusteltiin Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksella vartijan uhkaamisesta, he jakoivat uhkauksiaan myös kuulustelijalle ja kaikille poliiseille. Uhkaukset selviävät esitutkintapöytäkirjasta.

– Minä rankaisen sinuakin, jos näen sinut ulkona. Kun otat tämän univormun pois ja olet siviilissä ja olemme kasvokkain niin sitten minä näytän sinulle ja astun sinun päälle, ensimmäinen veljeksistä sanoi häntä kuulustelevalle poliisille.

Toinen kaksosista jatkoi samoilla linjoilla toiselle kuulustelijalle.

– Tulemme rankaisemaan teitä kaikkia yksi kerrallaan. Tulette näkemään tämän. Maksatte paljon, hän toisteli useita kertoja kuulusteluissa.

Useita uusia rikosepäilyjä

Helsingin poliisista kerrotaan MTV:lle, että siellä on parhaillaan tutkinnassa viisi irakilaiskaksosiin liittyvää rikosjuttukokonaisuutta.

Viimeksi kaksoset uhkailivat poliisia rajusti elokuussa 2023, kun heidät otettiin kiinni epäiltyinä väkivaltaiskun suunnittelusta suojelupoliisia (Supo) kohtaan.

Helsingin poliisivankilassa vietetty aikana veljesten epäillään syyllistyneen kuuteen virkamieheen kohdistuneeseen laittomaan uhkaukseen ja kahteen virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen.

Helsingin poliisi epäilee veljeksiä edelleen myös Siojelupoliisiin kohdistuvan väkivaltaiskun valmistelusta. Jutun tutkinta on edelleen kesken.

Lisäksi kaksosia epäillään kahdesta muusta laittomasta uhkauksesta ja yhdestä virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.

"Se on yksi teidän koirista"

Poliisin esitutkintakertomuksen perusteella kaksoset olivat haluttomia tekemään minkäänlaista yhteistyötä poliisin kanssa. He toistelivat vain sitä, miten väärin Suomen poliisi kohtelee heitä.

Kauppakeskus Ison Omenan välikohtausta he selittivät liittyvän tähän samaan ”väärinkohteluun”. Uhri oli ollut Helsingin poliisivankilassa vartijana, kun veljekset olivat kiinniotettuina suojelupoliisiin kohdistuvan väkivaltaiskun suunnittelusta elokuussa 2023.

Veljekset väittävät, että kyseinen vartija olisi uhannut ja pahoinpidellyt heitä tuolloin, kuten 12–13 muutakin Helsingin poliisilaitoksen poliisia.

Veljesten mukaan kaikki ”huono kohtelu ja pahoinpitelyt” tapahtuivat valvontakameroiden ulkopuolella, siksi tilanteista ei ole todisteita.

– Se on yksi teidän koirista, Pasilan poliisista. Kaikki ihmiset jotka ylittää mun rajat tai oikeudet, niin minä astun heidän päähän, ensimmäinen veljeksistä uhkaili kuulusteluissa.

– Tämä oli vain yksi esimerkki, seuraavan kerran kun näen häntä pihalla, niin ette tule häntä näkemään enää.

"Emme uhkaile vaan teemme"

Tiistain oikeudenkäynnissä veljekset väittivät, että uhri oli alkujaan Iranin shiiamuslimi. Kaksosten mukaan erimielisyydet veljesten edustaman ryhmittymän ja shiiojen välillä ovat alkaneet jo Irakissa.

– Halusin astua hänen päälleen. Me arabialaiset olemme Muhammed-profeetan ihmisiä ja se joka meitä loukkaa, niin ei anneta sen mennä ohi, ensimmäinen veljeksistä julisti kuulustelijalleen.

– Tämä olin pienin asia mitä me tehdään teille. Ei kauaa enää, kyllä te tulette näkemään surullisia asioita. Tulette näkemään tosi huonoja päiviä. Jos me sanomme jotain, niin me tehdään se.

Toinen veljeksistä jatkoi täsmälleen samaan sävyyn omassa kuulustelussaan.

– Tulemme rankaisemaan teitä kaikkia yksi kerrallaan. Tulette näkemään tämän. Maksatte paljon, hän sanoi.

Irakilaiskaksoset käskivät kuulustelijoitaan välittämään heidän viestinsä poliisipäälliköille, sisäministeriölle, pääministerille ja sisäministerille sekä eduskunnalle.

– Me emme uhkaile vaan teemme. Tämä on pieni osa siitä mitä tulee tapahtumaan. Se ensimmäinen lasku tulee kohta. Te ette tule olemaan turvassa siltä. Kaikki meidän oikeudet tullaan hakemaan teiltä ja me laitamme teidän päät hiekalle, toinen veljeksistä julisti.