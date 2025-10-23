Trumpin mukaan keskustelut Putinin kanssa ovat olleet hyviä, mutta ne eivät johda mihinkään.
Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita venäläisiä öljy-yhtiöitä Lukoilia ja Rosneftia vastaan. Yhdysvaltain valtionvarainministeriön mukaan Venäjän sitoutuminen rauhanprosessiin on ollut puutteellista.
– Nyt on aika lopettaa tappaminen ja solmia välitön aselepo, Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo ministeriönsä tiedotteessa.
Bessent sanoo ministeriön ryhtyvän toimiin, koska Venäjän presidentti Vladimir Putin kieltäytyy lopettamasta sotaa Ukrainassa.
– Valtiovarainministeriö asettaa pakotteita Venäjän kahdelle suurimmalle öljy-yhtiölle, jotka rahoittavat Kremlin sotakoneistoa, Bessent jatkaa.
Ministeriön mukaan Yhdysvallat hakee yhä rauhanomaista ratkaisua sotaan, ja pysyvä rauha riippuu täysin Venäjän halukkuudesta neuvotella hyvässä hengessä.
STT kertoi keskiviikkona lähteidensä pohjalta, että Neste on keskeyttänyt polttoaineiden toimittamisen Lukoilin omistamalle Teboilille.
Kun Venäjä aloitti helmikuussa 2022 täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa, venäläisomisteiseen Teboiliin kohdistui Suomessa laajoja boikotteja.