Ministeriön mukaan Yhdysvallat hakee yhä rauhanomaista ratkaisua sotaan, ja pysyvä rauha riippuu täysin Venäjän halukkuudesta neuvotella hyvässä hengessä.

– Nyt on aika lopettaa tappaminen ja solmia välitön aselepo, Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo ministeriönsä tiedotteessa.

Yhdysvallat asettaa uusia pakotteita venäläisiä öljy-yhtiöitä Lukoilia ja Rosneftia vastaan. Yhdysvaltain valtionvarainministeriön mukaan Venäjän sitoutuminen rauhanprosessiin on ollut puutteellista.

Trumpin mukaan keskustelut Putinin kanssa ovat olleet hyviä, mutta ne eivät johda mihinkään.

USA:lta keppiä venäläisille öljyjäteille – perustelu: Putin ei ollut rehellinen

Trump toivoo pakotteista lyhytaikaisia

Presidentti kommentoi uusia pakotteita sotilasliitto Naton pääsihteeri Mark Rutten kanssa järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

– Nämä ovat valtavia pakotteita -- Ja toivomme, etteivät ne ole voimassa pitkään. Toivomme, että sota saadaan ratkaistua, Trump sanoi.

– Valtiovarainministeriö on valmis ryhtymään tarvittaessa lisätoimiin tukeakseen presidentti Trumpin pyrkimyksiä lopettaa jälleen yksi sota. Rohkaisemme liittolaisiamme liittymään meihin ja noudattamaan näitä pakotteita, Bessent sanoo ministeriönsä tiedotteessa.

EU pääsi niin ikään tuoreeltaan sopuun uusista Venäjä-pakotteista. Keskiviikkoiltana julkistettu pakotepaketti keskittyy öljy- ja kaasuteollisuuteen.

Pakotteisiin kuuluu muun muassa nestemäisen maakaasun tuonnin kieltäminen vuoteen 2027 mennessä, Venäjän käyttämien öljytankkerien asettaminen mustalle listalle ja matkustusrajoitukset venäläisdiplomaateille Euroopassa.

Bessent: Putin ei ollut rehellinen

Trumpin mukaan hänen keskustelunsa Venäjän presidentti Putinin kanssa eivät ole kantaneet hedelmää.

– Joka kerta kun puhun Vladimirin kanssa, minulla on hyviä keskusteluja, ja sitten ne eivät etene mihinkään, Trump sanoi toimittajille Valkoisessa talossa.

Yhdysvaltain valtiovarainministeri Bessent sanoi hieman ennen pakotteiden julkistamista uutiskanava Fox Businessille , ettei Putin ole ollut rehellinen neuvotteluissaan Trumpin kanssa.

– Presidentti Putin ei ole tullut pöytään rehellisellä ja suorasanaisella tavalla, Bessent sanoi.

Trump ja Putin tapasivat Alaskassa elokuussa. Kyseessä oli ensimmäinen Yhdysvaltain ja Venäjän presidenttien tapaaminen sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainassa.