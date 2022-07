Putin lupaa täyttää kaasutoimitukset "täysin" ja vaatii viljarajoitteiden purkua: Pilkkasi länttä vihreään energiaan turvautumisesta

Erityisesti Saksassa on oltu huolissaan siitä, vähentääkö Venäjä kaasutoimituksia kostona EU:n pakotteista, jotka Venäjälle on määrätty maan hyökättyä Ukrainaan.

Venäjä on jo vähentänyt ja katkaissut kaasutoimituksia. Saksaan johtava Nord Stream 1-kaasuputki on esimerkiksi kymmenen päivän huoltokatkolla ja pelko on, että Venäjä jatkaa katkoa kauemminkin.