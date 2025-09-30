Kauden kahdeksasta ottelustaan SM-liigassa vain yhden varsinaisella peliajalla voittanut Ilves on ollut maalinteon tehokkuudeltaan todella alakuloinen.

Ilves on alkukauden peleissään päästänyt Liigassa eniten maaleja, 31, mikä on lähes neljä ottelua kohti. Samalla vastustajien luoma maaliodottama on ollut vain 18,86.

Ongelmat ovat vaivanneet myös toisessa päässä kaukaloa. Edistyneiden tilastojen mukaan Ilveksen suorahyökkäyksistä luoma maaliodottama 0,83 ottelua kohti on selvästi Liigan keskiarvon (1,5) alapuolella.

Ylivoima on puolestaan tuottanut tähän asti vain kolme maalia, mikä on yhden enemmän kuin vastustajien rokottamien alivoimamaalien määrä.

Päävalmentaja Tommi Niemelä tiivisti Hockey Night Maanantai -lähetyksen haastattelussa Ilveksen tämän hetken ongelmat muutamaan lauseeseen.

– Se nyt on suht yksinkertainen varmaan joka ainoalle ihmiselle, joka lätkää on katsonut. Maalin hinta meidän omaan päätyymme on ollut tosi pieni, ja me taas itse emme ole pystyneet tekemään maaleja sillä tehokkuudella, jolla haluaisimme, Niemelä tokaisee.

Ilves on voittanut vain yhden kahdeksasta ottelustaan varsinaisella peliajalla.All Over Press

Viidellä viittä vastaan pelaaminen on tarjonnut Ilvekselle useassakin ottelussa edellytykset täyteen pistepottiin, mutta lopulta vastustaja on aina rankaissut kylmäverisemmin.

– Ne, jotka ratkaisevat yksittäisen pelin voittamisen: erikoistilanteet ja maalinteon tehokkuus (suhteessa) vastustajaan. Niissä olemme olleet kaikista heikoimpia tähän mennessä vastustajiin nähden. Siinä on ihan selkeä asia, jota meidän pitää pystyä parantamaan, Niemelä myöntää.

Suunnitelma piirretty viikoiksi eteenpäin

Niemelä sanoo, ettei Ilves silti lähesty alkavaa liigaviikkoa mitenkään poikkeuksellisella tavalla tahmeasta kauden aloituksestaan huolimatta.

– Ihan samalla lailla kuin tähän mennessä kaikkia muitakin viikon alkuja. Käydään tietysti läpi aina pelipalautteet edellisistä peleistämme ja sitten tämän viikon ohjelmaa ja teemaa, Niemelä tiivistää.

MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen muistaa Niemelän pitäneen Pelicansin aikoinaan tiukasti kiinni pitkälle etukäteen tehdystä viikkosuunnitelmastaan. Niemelä paljastaa nyt, että kolmen ottelun viikon teemat liittyvät tällä kertaa puolustuspelaamiseen.

Tulokset eivät ole ohjelmaa muuttaneet, mutta Niemelä ei silti sano suunnitelman olevan kiveen hakattu.

– Suunnitelmat ovat suunnitelmia, niitä voidaan aina vaihtaa tai muuttaa, jos halutaan, mutta lähtökohta on ollut se, että emme ihan hirveästi mene niistä poispäin, Niemelä sanoo Ilveksen filosofiasta.

– Uskotaan, että se kun menee eteenpäin askel askeleelta, niin olemme keväällä parhaimmillamme, ja ainakin kaikilla on tietoisuus siitä, mitä yritetään tehdä.

Ilves yrittää palata voittokantaan keskiviikkona vierasottelussa Sportia vastaan. Perjantaina edessä on Tampereella pelattava Hockey Night Perjantai -ottelu Kärppiä vastaan. Lauantaina odottaa vierasmatka Raumalle.