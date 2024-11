Merkillinen ongelma hiekoittaa SM-liigaseuran menestyshaaveita – "Se on ollut ihan jatkuvaa"

Kahdella edelliskaudella SM-hopeaa juhlineen Pelicansin alkukausi on sujunut tahmeasti. Joukkue on 22 pelatun ottelun jälkeen niukin naukin kiinni pudotuspelipaikassa sijalla 12.

– Heillä on erikoista tuo, että heillä on koko ajan voitto-häviö-voitto-häviö. Se on ollut ihan jatkuvaa. Olen koettanut miettiä, mistä se voi johtua, mutta en ole löytänyt selvää vastausta, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi hämmästelee.

– Joka toinen peli on hyvä esitys ja joka toinen on talitinttipäivä, ettei tule kuin murusia. Siitä se johtuu, ettei heidän nousunsa ole tuon voimakkaampaa, Kivi jatkaa.

– Voittamisesta ei ole vielä tullut tapa joukkueessa. Se ailahtelu on niin isoa. Se on koko ajan joko tai. Ne asiat, jotka kasvattavat joukkueesta voittavan, eivät vain ole vielä osuneet kohdalleen. Aina huono peli on ollut tosi huono ja hyvä peli on ollut hyvä, Kivi toteaa.