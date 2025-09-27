Viisi seitsemästä ensimmäisestä ottelustaan hävinnyt Ilves kärsi kirvelevän tappion, kun KalPa vei voiton jatkoajalla maalein 5–4. Päävalmentaja Tommi Niemelä myönsi tosiasiat lehdistötilaisuudessa.

Ilves on voittanut kauden kahdeksasta ottelustaan vain yhden varsinaisella peliajalla. Tappioita on kuusi.

Lähelle voittoa Ilves sentään lauantaina pääsi. Luke Henman ja Matic Török nostivat tamperelaiset kolmannessa erässä ensin tasoihin ja sitten 4–3-johtoon.

Juuso Mäenpää tasoitti kuitenkin ottelun reilu minuutti ennen päätössummeria. Voittomaalin laukoi jatkoajalla Patrick Curry ottelussa tehot 1+2 keränneen Mäenpään syötöstä.

Vielä Mäenpäätäkin tehokkaampi kuopiolaissankari oli Teemu Hartikainen pisteillään 2+2. Jaakko Rissasen keräsi pisteet 1+2.

Päävalmentaja Sami Tervonen näki joukkueen pelanneen kauden ehjimmän ottelunsa.

– Oli heti pelin alusta asti tosi levollinen olla, kun näki joukkueen kulmahampaat, miten tultiin peliin.

– Todella sitkeä joukkue. Tosi ylpeä jokaisesta pelaajasta, miten todella vaikean, haastavan tuloksen jälkeen kotona viime pelissä pystyttiin se korjausliike tekemään.

KalPa hävisi keskiviikkona kotonaan Ässille maalein 4–7.

Ilveksellä vaikeaa

Yhtenä mestarisuosikkina kauteen lähteneen Ilveksen tilanne SM-liigassa käy tukalaksi.

Päävalmentaja Tommi Niemelä myönsi KalPan paremmuuden, mutta valitteli rankkaa otteluohjelmaa. Ilves oli pelannut keskiviikkona ja perjantaina, kun taas KalPa vietti perjantaina lepopäivää.

– Kolmas peli neljään päivään niin, että KalPa oli eilen huilannut. Tämä peli oli tosi heikotasoinen jäääkiekko-ottelu. Pelin taso laskee, mitä pidemmälle viikko menee. Se on sääli, koska tänäänkin oli iso yleisömäärä ja hieno meininki, Niemelä valitteli, mutta sanoi olleensa ylpeä joukkueensa työmäärästä.

Niemelä näki Ilveksen olleen hyvä avauserässä, mutta sitten voimat ehtyivät.

– Toinen erä vei voimat ja mehut. Oli kolmas vääntö neljään päivään ja pitkä matka tänne. Tällä kertaa vähän loppui energia.

Ilveksen alkukausi ei luonnollisesti tyydytä Niemelää.

– Meillä on aika vähän pisteitä ja aika vähän voittoja, ja silloin täytyy olla aika paljon parempi, että saa pisteitä lisää.

– Tehdään tiettyjä asioita oikein hyvin ja oltaisiin ehkä joitain pisteitä enemmän ansaitukin. Toisaalta kaikista tärkeimmät asiat, oman maalin puolustaminen, maalinestopeli, erikoistilanteet on sillä tasollla, että ei ansaita voittoja.

Ilveksen sijoitus SM-liigan sarjataulukossa on lauantain jälkeen joko toiseksi viimeinen tai viimeinen riippuen TPS:n ja HIFK:n ottelun tuloksesta.