Kiekko-Espoon Santeri Virtanen loukkaantui lauantain Lukko-ottelussa.

Virtasen vasemman jalan polvi vääntyi pahan näköisesti laitakamppailussa Lukko-puolustaja Nuutti Viitasalon kanssa. Virtanen pääsi tilanteen jälkeen vaivoin vaihtoaitioon pahasti irvistellen. Matka jatkui tuettuna pukukopin puolelle.

– Aijaijaijai, MTV Katsomon selostaja Julius Sorjonen valitti tilanteen nähdessään.

– Siinä vääntyy valitettavasti Santeri Virtasen polvi. Tämä on todella, todella ikävää.

SM-liigaa SaiPassa, Ilveksessä ja nyt Kiekko-Espossa pelannut Virtanen on kohdannut urallaan suuria terveysmurheita. Viime kaudella Espoossa hän pääsi pitkästä aikaa pelaamaan lähes täyden runkosarjan, kun otteluita kertyi 51.

Virtanen on alkukauden yhdeksässä ottelussaan kerännyt kuusi syöttöpistettä.