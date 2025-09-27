Tampereella Tappara lisäsi Kärppien tuskaa ottamalla 3–2-kotivoiton. Kärpille tappio oli viides seitsemässä ottelussa. Ässät voittanut JYP nousi sarjakärkeen.

Ottelun tamperelaisia tehomiehiä olivat Joachim Blichfeld ja Kristian Tanus. Blichfeld kuittasi tehot 2+1, Tanus 1+2.

Tappara meni avauserässä pikatahtiin kahden maalin johtoon Tanuksen ja Blichfeldin ylivoimamaaleilla. Kärpät iski kuitenkin kavennuksen, kun Eemil Erholtz osui alivoimalla. Rangaistu pelaaja oli Tommi Tikka, joka taklasi rumasti Joni Tuulolaa ja lensi suihkuun.

Blichfeld vei Tapparan toisen erän lopulla jälleen kahden maalin etumatkalle kauden kahdeksannella maalillaan. Kärpät kuitenkin pisti pelin jännäksi.

Erholtz survoi maalinedustalta oululaisten kavennuksen reilut kolme minuuttia ennen päätössummeria.

Tappara kuitenkin kesti Kärppien loppurynnistyksen ja otti kahden peräkkäisen tappion jatkoksi helpottavan voiton.

Leevi Tukiainen hirmuisessa iskussa

JYP haki 3–2-vierasvoiton Ässistä, ja kun samaan aikaan Kiekko-Espoo hävisi Lukolle voittomaalikilpailussa maalein 3–2, nousivat jyväskyläläiset sarjakärkeen.

Ässät aloitti ottelussa maalinteon avauserässä, kun Patrik Juhola osui jo vajaan kolmen minuutin pelin jälkeen.

Seuraavaa maalia jouduttiin odottamaan yli puoli tuntia tehokasta peliaikaa. Sitten iski JYPin Roni Jokinen, joka pääsi laukomaan kiekon lähietäisyydeltä verkkoon ajassa 34.56.

Ottelu sähköistyi erän viimeisellä minuutilla. Jan-Mikael Järvinen vei Ässät uudelleen johtoon, mutta JYP kuittasi tasoihin Juuso Puustisen maalilla vain kuusi sekuntia ennen taukosummeria.

1:04 Leevi Tukiainen laukoo jo kauden kahdeksannen maalinsa.

Kolmannessa erässä upeaa alkukautta pelaava Leevi Tukiainen iski JYPin edelle.

Tobias Winberg löysi komealla pitkällä avauksella Jere Lassilan, tämä siirsi kiekon Tukiaiselle, jonka hurja rannelaukaus painui verkkoon. Tukiaiselle jo kauden kahdeksas osuma.

JYP nousi voitollaan 18 pisteeseen ja sarjakärkeen. Kakkosena on tasapisteissä Lukolle voittomaalikilpailussa hävinnyt Kiekko-Espoo. Lauantain kello 18.30 alkaneet ottelut ovat vielä kesken.

Lauantain kierroksen tulokset

Tappara-Kärpät 3-2

Ässät-JYP 2-3

Lukko-Kiekko-Espoo 3-2 vl.

Jukurit-HPK 1-3

KalPa-Ilves 5-4 ja.