Ilves kirouksen kourissa SM-liigassa – Antti Pennanen kommentoi merkittävää ongelmaa: "Se on todella vaikeaa"

Edellisessä ottelussa TPS voitti Antti Pennasen valmentaman Ilves-joukkueen 3–0 ja sitä edellisessä Pelicans vei luvuin 3–1. Kolmen ottelun maaliero 2–8 on lohduton tilasto. Molemmat maalinsa Ilves on tehnyt ylivoimalla. Tasakentällisin joukkue on jäänyt ilman tulosta kaikissa kolmessa tappiopelissä.