Lukon ja Kiekko-Espoon SM-liigan ottelussa nähtiin pelottava tilanne, kun Lukon Lenni Hämäläinen sai luistimesta osuman kasvoihinsa.

Ottelun varsinaista peliaikaa oli jäljellä pari minuuttia, kun Rauman jäähalli hiljeni. Espoolaishyökkääja Janne Hämäläisen luistin nousi kiekontavoittelutilanteessa vaarallisesti raumalaisten sukunimikaimaa kasvoihin.

Lukon Hämäläinen vajosi välittömästi jään pintaan ja ottelun tuomaristo viittilöi välittömästi vaihtoaitiosta lääkintähenkilöstöä paikalle. Hämäläista hoivattiin hetki jään pinnassa, minkä jälkeen hänet talutettiin pois jäältä ja pukukopin suojiin.

Itse ottelussa ratkaisua haettiin aina voittomaalikilpailusta saakka. Siinä Lukko oli parempi ja näin raumalaisille voitto lukemin 3–2.