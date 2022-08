Milloin lumi loppuu Suomesta, milloin maailma loppuu ihmisten tekojen takia? Meteorologi Markus Mäntykannas vastasi kiperiin lukijakysymyksiin

Milloin tulee maailmanloppu ihmisten takia?

– En oikein usko tuohon katastrofiajatteluun. Kyllähän tässä on toimenpiteisiin jo ryhdytty ja toivottavasti niitä tehdään vastaisuudessa enemmänkin. Täytyy myös huomioida, vaikka tässä onkin kyseessä ihmisten aiheuttama ilmastonmuutos, että ilmasto on muuttunut maapallolla aiemminkin dramaattisesti ja siihen on sopeuduttu.