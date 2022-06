Arktiselta alueelta hälyttävä tieto: Lämpeneminen 7 kertaa voimakkaampaa kuin muualla – näin se vaikuttaa Suomeen

Ensimmäisenä syynä Rantasen mukaan on merijään vähentyminen.

– Nämä alueet ovat aiempina vuosikymmeninä olleet jäässä ja täten estäneet lämmön siirtymisen ilmakehään. Nyt kun merijää on vähentynyt, lämpötilat merijäiden päällä pääsevät nousemaan korkeammiksi, MTV Uutiset Liven haastattelema ilmastotutkija sanoo.

Toinen syy on alpedon eli pinnan heijastumisen pienentyminen.

"Noidankehä on hyvä termi ilmiölle"

Vaikuttaa siltä, että ilmasto Arktisella alueella on muuttumassa täysin toisenlaiseksi. Tähän asti lämpötila on noussut Arktisella alueella asteen kymmenyksiä vuosikymmenessä. Nyt tahti on kiihtynyt.