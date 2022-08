48 asteen helleaalto tuhosi oliivisadon ja teki viininviljelystä tuskaa – Italian kärventyminen järkyttää: "Olen yli 70-vuotias eikä tällaista ole koskaan tapahtunut"

Kuumuusjaksot lisääntyneet

– Olen yli 70-vuotias eikä tällaista ole koskaan tapahtunut. Viimeisen 2-3 vuoden aikana meillä on ollut jatkuvasti Afrikan kuumuutta muistuttavia helleaaltoja, jotka ovat nostaneet lämpötilan 47-48 asteeseen. Muistan, että aikaisemmin joinain päivinä saattoi olla 40 astetta lämmintä, mutta parin päivän kuluttua se meni ohi. Nyt kuumuus vain jatkuu, on jatkunut jo kahden kuukauden ajan. Välissä on ollut muutama päivä, jolloin lämpötila on laskenut hieman, Ceraudo kertoo.