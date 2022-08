Tuore raportti: Arktinen alue lämpenee hurja vauhtia – noin neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin

Maapallon ilmasto lämpenee, ja siihen ihmisellä on ratkaiseva osuus. Lämpeneminen on nopeinta napapiirin pohjoispuolella, alueeseen kuuluu myös merkittävä osa Suomea. Ilmatieteen laitoksen uunituoreen tutkimuksen mukaan arktinen alue Napapiirin pohjoispuolella on lämmennyt lähes neljä kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin kuluneen neljän vuosikymmenen aikana.