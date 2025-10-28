Hirmumyrsky Melissa on iskenyt Jamaikalle. Myrskyn etenemiseen sisältyy tappava elementti, uutisoi Britannian yleisradio BBC.
Karibianmerellä riehuva Melissa on voimakkaimman, kategorian viisi, hurrikaani, ja tuhojen odotetaan olevan sen mukaisia. Myrskyn odotetaan tuovan mukanaan muun muassa äärimmäisiä sateita, tulvimista, rajuja tuulia ja maanvyöryjä.
Melissan kovimmat tuulet puhaltavat Yhdysvaltain hurrikaanikeskuksen NHC:n mukaan jopa 83 metriä sekunnissa.
Britannian yleisradio BBC on nostanut esiin tekijän, joka nostaa myrskyn tappavuutta entisestään: Melissa on liikkeissään hitaanpuoleinen.
Myrsky on tiistaina edennyt vain noin viiden kilometrin tuntinopeutta. Hirmumyrsky etenee siis hitaampaa kuin kävelevä ihminen.
Asiantuntijoiden mukaan tästä voi seurata pitkittyneitä tuhoja, joissa vettä sataa pitkiä aikoja samoille seuduille, mikä pahentaa tulvimista entisestään.
Viipyilevä Melissa voi tuoda samoilla alueille sadeaaltoja toisensa perään. Tulvien lisäksi tuhoja aiheuttaa tuuli.