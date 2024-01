Ensi viikolla puhaltaa lämmin ja kuiva föhntuuli – sitten edessä uusi kylmeneminen

Alkavalla viikolla koetaan pitkän pakkasjakson jälkeen raju lämpeneminen.

– Pakkanen hellittää lähivuorokauden kuluessa koko maassa, MTV Uutisten meteorologi Liisa Rintaniemi kertoo.

Lauhtuminen on alkanut jo tänään maan pohjois- ja länsiosassa. Etelässä pakkanen kiristyi vielä.

– Huomenna pakkasta on esimerkiksi Luoteis-Lapissa ja maan länsiosassa vain muutama aste. Itärajalla pakkasta on kymmenisen astetta.



Lauhtumisen taustalla on luoteistuulen voimistuminen. Se siirtää korkeapaineen pois Suomen päältä.



– Luoteistuuleen liittyy ensi viikolla myös föhntuulta, eli kuivaa ja lämmintä, tuulta.



Maan etelä- ja keskiosassa huominen päivä on enimmäkseen aurinkoinen.



Muualla kannattaa varautua lumen tuloon. Keski- ja Pohjois-Lapissa lunta voi pyryttää tiistaiyöhön menneessä viitisen senttiä.

Föhntuuli lämmittää

Huomenna maanantaina ollaan Rintaniemen mukaan vielä koko maassa pakkasella, mutta tiistaina luoteistuuli lauhduttaa sään monin paikoin jopa plussalle.



– Tiistaina ja keskiviikkona tuuli puhaltaa tämänhetkisen ajatusten mukaan föhninä, ja ne ovat viikon lauhimmat päivät. Eli ainakin pitkin maan länsiosaa ja eteläosassa ollaan todennäköisesti suojan puolella. Länsi-Lapissakin voi olla plusasteita.



– Kyllä tässä tullaan aika isosti ylös 40 asteen pakkasista. Jo nyt on menossa sellainen lauhtuminen, että vuorokauden sisällä lämpötila nousee yli 20 astetta, Rintaniemi toteaa.



Sää on myös enimmäkseen aika aurinkoinen ja myös tuulinen.



– Itä- ja Pohjois-Suomessa voi sekä tiistaina että keskiviikkonakin tulla lumisateita. Niistä voi kertyä muutamasta sentistä viiteen senttiä lunta.

Sää kylmenee loppuviikolla

Lauhojen tiistain ja keskiviikon jälkeen sää näyttäisi kylmenevän loppuviikolla uudestaan.



– Vaikka sää pysyy edelleen tuulisena, tuulen suunta kääntyy niin, että esimerkiksi torstaina ei enää ole plussakelin päivä. Silloin sää todennäköisesti pakastuu koko maassa. Epävarmuutta on siitä, miten paljon pakkasta on. Voi olla, että torstaina on jo kymmenen asteen pakkasia ainakin idässä ja pohjoisessa.

– Nyt ei tule sellaista korkeapainekylmyyttä (joka on juuri koettu) vaan ikävää tuulista kylmyyttä, johon liittyy myös ajoittaisia lumisateita. Toisaalta pakkanenkaan ei pääse samalla tavalla kiristymään kuin kuluneella viikolla.

Loppuviikon ennuste epävarma

Loppuviikon ennuste on vielä epävarma alkuviikon föhntuulen takia.



– Tuulen suunnan ei tarvitse paljon muuttua, niin se alkaakin yhtäkkiä ”föhnaamaan” – ja ainakin pitkin maan länsiosaa voi olla lauhempia päiviä tiedossa.



Ennustemallit hajoavat viikonlopun aikana.



– Perjantaihin asti voi sanoa säästä jotain järkevää, mutta viikonloppu on aika epävarma.



Joka tapauksessa kuukausiennusteen perusteella jatkossa tulee olemaan taas alkavaa viikkoa selvästi kylmempää.



– Ensi viikolla näyttäisi, että palataan taas selvästi tavanomaista kylmempään säähän. Tammikuu jatkuu kylmänä.

Putket voivat jäätyä

Alkuviikon lauhtuminen voi tuoda tullessaan muutamia ikäviä lieveilmiöitä.



– Lauhtumiseen tuo tyypillisesti kuuraliukkautta tien pinnoille, mutta föhntuulessa on se etu, että ilma on aika kuivaa. Eli mitään hirveän kuuraliukasta ei välttämättä tule.



– Mutta ovathan tässä muuten kaikki nopean lauhtumisen riskit olemassa. Jos jokin putki esimerkiksi on jäässä, jään lämpölaajeneminen voi halkaista sen. Tulemme ehkä näkemään nyt alkuviikolla jokusen uutinen vesivahingoista. Toisaalta tuulinen ja leuto sää on hyvä sähkön hinnan kannalta.