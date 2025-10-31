



Lahden kaupungin lukioissa on tänä syksynä aloitettu uudenlainen ilmasto-opetus. Lahden kaupungin lukioissa, Gaudiassa ja Lahden lyseossa, järjestetään tänä syksynä Ilmastomentori-kurssi. Tiettävästi kurssi on ensimmäinen lajissaan koko maailmassa. Kurssilla tarjotaan opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta ilmasto- ja ympäristötyössä vaikuttamiseen. Mentorit kannustavat opiskelijoita pohtimaan omaa rooliaan ilmastotyössä. – Haluaisin sellaista ilmastotoimintaa, että on rohkeutta puhua näistä asioista ja minusta tuntuu, että se on näinä aikoina yllättävän vaikeaa, toteaa ilmastomentori ja nuorten luontodelegaatti Sara Yrjönmäki. Tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa siihen, että heidän teoillaan on merkitystä. Ilmastoahdistuksen tilalle tarjotaan toimintaa. – Me ollaan keskusteltu laajasti ilmastonmuutoksen kaikista asioista ja olen oppinut lisää siitä, miten voin itse vaikuttaa pienillä teoilla asioihin. Voin vähentää vaatteiden ostamista uusina ja suosia käytettyjä vaatteita, käyttää joukkoliikennettä, kokeilla kasvisruokaa ja vähentää punaista lihaa, luettelee Olivia Anttila. – Niitä pieniä tekoja oikeasti tarvitaan ja niillä on väliä. Voi myös puhua asiaa, jota on opittu täällä, eteenpäin, että muutkin saavat saman tiedon kuin me ja voi tulla ahaa-elämys ja hekin voivat tehdä jotain asian eteen, pohtii Venla Jokinen.





Lahden lyseon Ilmastomentori-kurssin oppilaat. MTV

Nuoret mukaan päätöksentekoon

Tarkoitus ei kuitenkaan ole tehdä kaikista nuorista ilmastoaktivisteja.

– Ei se aktivismi ole ollenkaan se ainoa tapa vaikuttaa. Ehkä tämän kurssin ajatuskin on, että annetaan tietoa ja mahdollisuus rakentaa se oma mielipide asioista ja sitten löytää ne omat keinot vaikuttaa, huomauttaa Lahden kaupungin ilmastopäällikkö Aino Kulonen.

Mentori muistuttaa, että ilmastonmuutoksen seuraukset kohdistuvat nimenomaan nuoriin ja sen takia heidän pitäisi osallistua päätösten tekemiseen.

– Tulevaisuudessa tulee olemaan ihan oikeasti mullistavia muutoksia ja ne on ne tulevat sukupolvet, kenen takia näitä päätöksiä tehdään, ja nuoret ovat sitä varten täällä muistuttamassa siitä, sanoo Yrjönmäki.

Pieniä ja suuria tekoja

Kurssilaiset ovat jo löytäneet omia tapojaan vaikuttaa.

– Pystyn tosi monella tavalla oikeasti vaikuttamaan. Sen olen tajunnut, kun on täällä keskusteltu. Ihan omilla valinnoilla vaikutan, kun valitsen vaikka hampurilaispaikassa soijatortillan. Tai sitten päätöksellä, että haluan nyt koko sydämestä ajaa tätä asiaa ja mennä torille puhumaan tai sitten yrittää hakea vaikka nuorisovaltuustoon, pohtii Olivia Keskiväli.

– Voin tehdä kaikkia pieniä tekoja. Olen yrittänyt vähentää punaista lihaa ja suosin joukkoliikennettä. Olemme oppineet myös positiivisia puolia eli sitä, mitä on jo tehty ilmastonmuutoksen eteen. Tosi usein perusopetuksessa tuodaan esiin se, kuinka katastrofaalista ilmastonmuutos on ja mitä kaikkea tulisi tehdä ja että kaikki kuolee sukupuuttoon, kritisoi Siiri Lettojärvi.

Sara Yrjönmäki on toinen kurssin mentoreista.MTV

Osaamista ja kansalaistaitoja nuorille

Ympäristökaupunkina tunnettu Lahti halusi toteuttaa Ilmastomentori-kurssin vahvistaakseen nuorten tulevaisuudenuskoa ja toimintakykyä.

– Ilmastonmuutoksen ja luontokadon ratkaiseminen ovat tulevaisuuden tärkeimpiä töitä. Haluamme olla mukana auttamassa ja vahvistamassa, että täällä kasvaa nuoria, joilla on sitten tulevaisuudessa mahdollisuudet vaikuttaa näihin asioihin ja se osaaminen ja kansalaistaidot olla mukana, perustelee Kulonen.

Vielä ei ole päätetty, jääkö Ilmastomentori-kurssi pysyvästi Lahden lukioiden opetusohjelmaan.

– Nyt kerätään tietoa ja kokemuksia ja jaetaan ne lahtelaisten opettajien ja kaikkien muidenkin kaupunkien opettajien käyttöön. Katsotaan sitten, mitä tästä lähtee liikkeelle, sanoo Kulonen.