Lahden kaupungin lukioissa on tänä syksynä aloitettu uudenlainen ilmasto-opetus.
Lahden kaupungin lukioissa, Gaudiassa ja Lahden lyseossa, järjestetään tänä syksynä Ilmastomentori-kurssi. Tiettävästi kurssi on ensimmäinen lajissaan koko maailmassa.
Kurssilla tarjotaan opiskelijoille henkilökohtaista ohjausta ilmasto- ja ympäristötyössä vaikuttamiseen. Mentorit kannustavat opiskelijoita pohtimaan omaa rooliaan ilmastotyössä.
– Haluaisin sellaista ilmastotoimintaa, että on rohkeutta puhua näistä asioista ja minusta tuntuu, että se on näinä aikoina yllättävän vaikeaa, toteaa ilmastomentori ja nuorten luontodelegaatti Sara Yrjönmäki.
Tavoitteena on vahvistaa nuorten uskoa siihen, että heidän teoillaan on merkitystä. Ilmastoahdistuksen tilalle tarjotaan toimintaa.
– Me ollaan keskusteltu laajasti ilmastonmuutoksen kaikista asioista ja olen oppinut lisää siitä, miten voin itse vaikuttaa pienillä teoilla asioihin. Voin vähentää vaatteiden ostamista uusina ja suosia käytettyjä vaatteita, käyttää joukkoliikennettä, kokeilla kasvisruokaa ja vähentää punaista lihaa, luettelee Olivia Anttila.
– Niitä pieniä tekoja oikeasti tarvitaan ja niillä on väliä. Voi myös puhua asiaa, jota on opittu täällä, eteenpäin, että muutkin saavat saman tiedon kuin me ja voi tulla ahaa-elämys ja hekin voivat tehdä jotain asian eteen, pohtii Venla Jokinen.