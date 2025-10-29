Presidentti Alexander Stubb matkustaa ensi viikolla YK:n ilmastohuippukokoukseen Brasiliaan, kertoo presidentin kanslia.
COP30-ilmastohuippukokous pidetään Belemin kaupungissa Brasilian pohjoisosassa.
Alexander Stubb pitää Suomen kansallisen puheenvuoron huippukokouksessa ensi viikon torstaina. Lisäksi Stubb osallistuu metsää ja meriä sekä energiaa käsitteleviin teemaistuntoihin.
Kokousmatkan aikana Stubbilla on kahdenvälinen tapaaminen Brasilian presidentin Luiz Inacio Lula da Silvan kanssa sekä useita muita tapaamisia.
Valtionjohtajien huippukokous edeltää YK:n ilmastokokouksessa 10.–21. marraskuuta käytäviä neuvotteluja, joissa Suomen valtuuskuntaa johtaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).