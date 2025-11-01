Yhdysvallat ei lähetä korkean tason edustajaa Brasiliassa tässä kuussa järjestettävään YK:n ilmastokokoukseen, kertoi Valkoisen talon virkamieslähde lauantaina uutistoimisto AFP:lle.
Jo aiemmin tiedettiin, ettei fossiilisia polttoaineita suosiva presidentti Donald Trump aio osallistua kokousta edeltävään maailman johtajien kokoukseen.
Nimettömänä esiintyneen virkamiehen mukaan Yhdysvallat ei lähetä merkittävää edustusta myöskään itse ilmastokokoukseen.
Kokous järjestetään 10.–21. marraskuuta.
Brasilian mukaan alle 60 maailman johtajaa on vahvistanut osallistuvansa ensi torstaina ja perjantaina järjestettävään johtajien kokoukseen.
Kokous pidetään poikkeuksellisesti ennen varsinaista ilmastokokousta, koska Belemissä, jossa ilmastokokous järjestetään, ei ole riittävästi majoituskapasiteettia.
Suomesta ilmastokokoukseen lähtevät muun muassa presidentti Alexander Stubb ja Suomen valtuuskuntaa johtava ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala (kok.).