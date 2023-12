Mies ja nainen vangittu epäiltynä taposta Lahdessa

Päijät-Hämeen käräjäoikeus vangitsi tiistaina naisen ja miehen epäiltyinä taposta. Henkirikoksen epäillään tapahtuneen Lahdessa 1.–13. joulukuuta välisenä aikana.



Poliisi kertoi niukassa tiedotteessaan, että tapauksesta tiedotetaan lisää sitten, kun se tutkinnallisesti on mahdollista.



Taposta epäilty nainen on 31-vuotias ja mies 27-vuotias. Etelä-Suomen Sanomien mukaan molemmilla on aiempaa rikostaustaa muun muassa omaisuusrikoksista.