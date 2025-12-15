Otkes keskittyy parvekekaiteen levyrakenteen turvallisuuden selvittämiseen.
Onnettomuustutkintakeskus eli Otkes kertoo käynnistävänsä tutkinnan syyskuussa Helsingin Hietalahdessa tapahtuneesta parveketurmasta.
Turmassa kuoli nainen pudottuaan kerrostalon 5.kerroksen parvekekaiteen levyn läpi maahan 17.syyskuuta.
Otkesin mukaan tutkinnassa keskitytään erityisesti selvittämään parvekekaiteen levyrakenteen teknistä turvallisuutta.
Turvallisuustutkinta kestää Otkesin mukaan yleensä noin 9–12 kuukautta. Kohdennetun tutkinnan ennakoidaan valmistuvan nopeammin.
Otkesin tutkinnanjohtaja Timo Naskali korostaa tiedotteessa, ettei vielä tiedetä, onko parvekelevyissä tai niiden kiinnityksissä ollut mitään vikaa.
– Tämä selviää vasta, kun tutkimme ja testaamme parvekkeessa olleet levyt, Naskali sanoo.
Poliisi pitänyt rikosta myös mahdollisena
Helsingin poliisi on tutkinut tapausta tappona että onnettomuutena. Taposta epäiltynä vangittiin mies, mutta hänet vapautettiin myöhemmin.
Poliisin mukaan vangitsemisen erityisiä edellytyksiä ei enää ollut.
Taloyhtiön isännöitsijä kertoi onnettomuuden tapahduttua MTV Uutisille, että parvekkeisiin tehtiin kuntotutkimus kuukausi ennen tapahtumaa.
Tapauksen tutkinnanjohtaja Juha Piippo totesi lokakuussa MTV:lle, että parvekelevyssä ei ollut aiemmin havaittu mitään vikaa.
Epäilty asui parvekkeelta pudonneen naisen kanssa kyseisessä asunnossa ja oli paikalla naisen pudotessa.
Mies otettiin kiinni saman viikon aikana ja vangittiin todennäköisin syin epäiltynä taposta.