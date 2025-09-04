Poliisi vahvistaa: Kouvolan kotietsintä liittyy räjähteisiin

Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella on viime viikosta alkaen ollut meneillään rikostutkintaan liittyviä kotietsintöjä Kouvolan alueella.

Poliisi tutkii Kouvolassa ampuma-ase- ja räjähderikosta, Kaakkois-Suomen poliisilaitos kertoo tiedotteessaan.

Rikosepäillyt eivät liity poliisin mukaan henkeen ja terveyteen kohdistuvaan rikokseen tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Tutkinnassa on mukana runsaasti poliiseja sekä räjähdeasiantuntijoita niin poliisista kuin Puolustusvoimista.

Rikokseen ei poliisin mukaan liity uhkatilannetta eikä poliisin suorittamista etsinnöistä aiheudu vaaraa sivullisille. Poliisi kertoo, että myöskään rikokset eivät liity minkäänlaiseen uhkatilanteeseen tai vastaavaan.

Poliisioperaatio on herättänyt laajaa huomiota, koska sitä tehdään asuinalueella.

Etsintöjä tehdään poliisin mukaan tarpeen mukaan useammassa kohteessa, ja ne jatkuvat poliisin mukaan ainakin tämän viikon ajan.

– Saattaa olla, että joitain pieniä räjähteisiin liittyviä sytytysvälineitä ei pystytä turvallisesti kuljettamaan pois, jolloin poliisin ja Puolustusvoimien räjähdeasiantuntijat joutuvat hävittämään ne paikan päällä räjäyttämällä. Tästä seuraa räjähdysääni, mutta toiminnasta ei aiheudu vaaraa sivullisille tai ympäristölle, sanoo rikoskomisario Liisa Kunnas tiedotteessa.

Poliisi toivoi eilen keskiviikkona työrauhaa tutkintatoimenpiteiden suorittamiseen.

Talon omistava mies on vangittu viime viikolla todennäköisin syin epäiltynä törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Lue myös: Poliisilla ja puolustusvoimilla päiviä kestävä iso operaatio Kouvolassa